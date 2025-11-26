Pedro Vallín, sobre el paradero de Mazón el 29-O: "Al final vamos a saber hasta el último detalle y último minuto de lo que estuvieron haciendo esa tarde"

Ante las múltiples versiones de Mazón sobre el 29-O, Vallín afirma que están "al final de la escapada" y señala: "Tras mentir tanto tiempo y decir cosas contradictorias, han obligado a que la investigación ajuste el horario de Mazón en ese día fatídico".

En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín ha analizado las nuevas revelaciones que ponen contra las cuerdas a Carlos Mazón, quien continúa siendo descubierto en contradicciones. Gracias ahora al extracto bancario de Maribel Vilaplana, se ha confirmado que la periodista no salió del parking —al que llegó acompañada por el presidente valenciano en funciones— hasta las 19:47 horas.

Además, aunque Mazón sostuvo públicamente que llegó al Palau caminando, informaciones recientes apuntan a que lo hizo en el coche de Vilaplana.

Ante estas contradicciones, Vallín sostiene que están "al final de la escapada", y explica: "Por estar mintiendo tanto tiempo y diciendo tantas cosas contradictorias entre sí, han obligado a que la investigación judicial vaya acercando el horario de Mazón en ese día fatídico".

El periodista anticipa que "al final vamos a saber hasta el último detalle y el último minuto de lo que estuvieron haciendo Maribel Vilaplana y Carlos Mazón esa tarde". Y subraya: "Si hubiera asumido el error de estar unas horas desconectado durante el día de la DANA, habría pasado el apuro el primer día, pero no habría sufrido esta persecución".

Finalmente, Vallín reflexiona: "No nos interesaba lo que estaba haciendo, sino lo que no estaba haciendo… pero hemos llegado al punto en el que ahora sí nos interesa saberlo".

