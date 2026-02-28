Análisis en ARV
Pedro Rodríguez, sobre las exigencias de EEUU a Irán: "No se ha producido una rendición incondicional que permita esos logros"
El profesor en Relaciones Internacionales ha apuntado que al régimen ayatolá se le está exigiendo "que acabe con los proxies, que acabe con su programa nuclear y que acabe con el arsenal de misiles", pero recuerda que no se ha producido ninguna rendición.
Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto contra Irán que ha dejado decenas de muertos. Y uno que todavía no tiene un objetivo claro declarado más allá de las justificaciones de que el régimen ayatolá supone una "amenaza" a ambos países atacantes.
Entretanto, Pedro Rodríguez ha explicado en Al Rojo Vivo que a los ayatolás se le están exigiendo una serie de acciones cuando no se ha producido ningún claudicamiento: "Es importante insistir en que a Irán se le está exigiendo todo. Que acabe con los proxies (milicias entrenadas por la Guardia Revolucionaria), que acabe con su programa nuclear y que acabe con el arsenal de misiles. El problema es que no se ha producido una rendición incondicional de Irán que permita esos logros".
"Nos fijamos mucho en las operaciones de decapitación, pero lo que se está intentando forzar es una rendición incondicional que permita estos tres logros. Trump, que siempre utiliza la hipérbole muy poco sincera, después de las dos semanas de bombardeos en junio, dijo que el programa nuclear de Irán había quedado obliterado, que había quedado absolutamente destruido. Y ahora vemos, con fuerza, que vuelve el programa nuclear", ha añadido el profesor en Relaciones Internacionales.
Ante ello, ha apuntado que "ya no solo son los misiles, son misiles intercontinentales que puedan llegar a Estados Unidos". "Y los proxies con una fuerza como si no hubiera pasado nada en los dos últimos años. Es importante esa ambición. Se le exige cosas a Irán sin haberse producido una rendición incondicional", ha concluido.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.