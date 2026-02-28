Pedro Rodríguez señala la "arrogancia" de Trump tras el ataque a Irán: "Cree que si has tenido éxito en algo será igual siempre"

¿Qué ha dicho? El profesor de Relaciones Internacionales considera que el presidente de EEUU "no se mide" y afirma que "no hay medias tintas" en su ofensiva: "Van a por todas".

Estados Unidos ha atacado Irán. Lo ha hecho junto a Israel en una ofensiva conjunta sobre Teherán. Sobre la capital del país persa. En un bombardeo que tiene como objetivo acabar con el programa nuclear iraní y que va en busca de un cambio de régimen. Sobre este hecho ha hablado Pedro Rodríguez en Al Rojo Vivo. "Aquí no hay medias tintas", señala.

"Lo hemos dicho al comienzo. Es ir a por todas. Van a por el régimen, a por el programa nuclear, a por los misiles...", ha indicado el profesor de Relaciones Internacionales.

Y ha definido de la misma forma tanto a Trump como a Netanyahu: "Está acuñada en Grecia. No se miden. Se fían de la arrogancia, en la creencia de que si has tenido éxito en algo va a ser siempre igual".

"Las dinámicas se asemejan a las de la Guerra Fría. En 1953, EEUU inaugura precisamente en Irán está forma de actuar en política exterior con los cambios de régimen. Luego hay otras como Guatemala... y al final está Bahía de Cochinos y el desastre de Cuba", ha explicado.

En ese sentido, ha comparado la situación en Irán con Venezuela: "La idea de que con un mínimo coste pueden alcanzar enormes resultados me parece peligrosa".

