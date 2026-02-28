Pedro Rodríguez, sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán: "Ni el propio Trump es consciente de todo lo que puede salir mal"

El contexto: Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, apunta en este programa especial de Al Rojo Vivo, que el conflicto era "regional" pero que ha mutado y advierte de que "los riesgos se nos escapan".

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel han alcanzado ciudades iraníes como Teherán, Isfahán, Tabriz y Kermanshah, marcando un cambio en el conflicto regional. Según el profesor Pedro Rodríguez, el enfrentamiento, que antes se centraba en el cisma religioso entre suníes y chiíes y en la oposición de Israel a sus vecinos árabes, ha evolucionado. Actualmente, los países árabes se alinean con Israel contra Irán. Rodríguez explica que el retraso en la operación se debe al temor de los países pequeños sobre las repercusiones. Además, altos cargos del Pentágono han expresado dudas sobre la viabilidad de la operación.

El experto asegura que, inicialmente, el enfrentamiento estaba apalancado en el cisma religioso entre suníes y chiíes y que durante muchas décadas fue "Israel, en la génesis del estado de Israel, contra sus vecinos árabes", pero que ahora, "ha mutado". "Ahora vemos a los países árabes alineados con Israel contra Irán", destaca.

Rodríguez afirma que el motivo por el que se ha "tardado en producir esta operación" no es otro que "el gran temor de los países pequeños a cómo esto les va a afectar directamente a ellos": "Estamos viendo una operación que empieza de forma limitada, con objetivos de decapitación, pero los riesgos se nos escapan", advierte. "Ni el propio presidente de los EEUU es consciente de todo lo que puede salir mal", añade.

"Se ha filtrado cómo altos cargos del Pentágono- que prefieren actuar como actores secundarios que imponer el criterio militar profesional de los que tienen que sacrificar sus vidas- han estado dejando saber que esto no pintaba bien, que no era viable tal y como estaba planteado", avisa.

