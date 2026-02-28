Ahora

DIRECTO

Estados Unidos e Israel atacan Irán

Especial Al Rojo Vivo

Pedro Rodríguez, sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán: "Ni el propio Trump es consciente de todo lo que puede salir mal"

El contexto: Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, apunta en este programa especial de Al Rojo Vivo, que el conflicto era "regional" pero que ha mutado y advierte de que "los riesgos se nos escapan".

Pedro Rodríguez, sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán: "Ni el propio Trump es consciente de todo lo que puede salir mal"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los bombardeos coordinados de EEUU e Israel contra Irán ya han alcanzado Teherán, Isfahán, Tabriz y Kermanshah. "Siempre ha sido un conflicto regional lo que se ha desarrollado en esta parte del mundo", señala el profesor de Relaciones Internacional Pedro Rodríguez en este programa especial de Al Rojo Vivo que analiza las causas y consecuencias del ataque militar. Pero ahora, todo ha cambiado.

El experto asegura que, inicialmente, el enfrentamiento estaba apalancado en el cisma religioso entre suníes y chiíes y que durante muchas décadas fue "Israel, en la génesis del estado de Israel, contra sus vecinos árabes", pero que ahora, "ha mutado". "Ahora vemos a los países árabes alineados con Israel contra Irán", destaca.

Rodríguez afirma que el motivo por el que se ha "tardado en producir esta operación" no es otro que "el gran temor de los países pequeños a cómo esto les va a afectar directamente a ellos": "Estamos viendo una operación que empieza de forma limitada, con objetivos de decapitación, pero los riesgos se nos escapan", advierte. "Ni el propio presidente de los EEUU es consciente de todo lo que puede salir mal", añade.

"Se ha filtrado cómo altos cargos del Pentágono- que prefieren actuar como actores secundarios que imponer el criterio militar profesional de los que tienen que sacrificar sus vidas- han estado dejando saber que esto no pintaba bien, que no era viable tal y como estaba planteado", avisa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | EEUU e Israel consiguen su objetivo tras los ataques a Irán: varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y funcionarios políticos han muerto
  2. Sánchez rechaza la "acción militar unilateral" de EEUU e Israel contra Irán: "Exigimos la desescalada inmediata"
  3. Ni "seriedad" ni "ejemplaridad": todos los escándalos fiscales que empañaron la imagen de la corona y provocaron la marcha del emérito
  4. Detienen a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María
  5. El comisario De la Calle hacía uso de un maltrato psicológico brutal contra su subordinada: "Si te tengo que ver desnuda, te veré desnuda"
  6. Al menos 15 muertos y 28 heridos tras estrellarse avión militar en Bolivia