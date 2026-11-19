La imagen de Trump ofreciendo el brazo a Xi Jinping durante su encuentro en China ha recordado a algunos a la histórica fotografía de Yalta. Pedro Rodríguez ha analizado en Al Rojo Vivo las diferencias entre ambos escenarios.

La imagen se ha producido durante la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Cuando ambos se disponían a subir por una escalera mecánica, el presidente estadounidense ha ofrecido su mano al mandatario chino, que se ha sujetado a su brazo para subir juntos. Un gesto que no ha pasado desapercibido y que ha generado numerosos comentarios, hasta el punto de que algunos han comparado la imagen con la histórica fotografía de la conferencia de Yalta, tras la Segunda Guerra Mundial.

Pedro Rodríguez ha analizado esta comparación en Al Rojo Vivo, donde ha cuestionado que los tres líderes puedan situarse en un mismo plano. "Hoy vemos tres líderes y pensamos en un trío, en un 'menage' actual. Pero aquí el único que pincha y corta es Xi Jinping", ha señalado. En su opinión, las diferencias con aquella cumbre histórica son importantes: "En Yalta había dos campeones de la democracia, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, y un autócrata consumado como Stalin".

El analista ha establecido entonces una comparación entre los actuales dirigentes y ha situado al presidente chino como el único autócrata consolidado. "Aquí lo que vemos es dos, un aspirante a autócrata que en dos años, afortunadamente, no ha conseguido acabar con la democracia en los Estados Unidos. Un autócrata venido a menos que en cinco años no ha conseguido acabar con Ucrania. Y lo que vemos es el autócrata consumado, el que es capaz de identificar e instrumentalizar a los líderes perdidos en ese laberinto de corrupción, de incompetencia, de sectarismo. A esos líderes que son por definición narcisistas y a esos líderes que anteponen sus intereses a cualquier otra consideración", ha concluido.

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