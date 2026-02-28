Pedro Rodríguez advierte de que Irán forma parte del "eje del muy mal": "Me llama la atención que Rusia y China no estén haciendo todavía más por ellos"

El profesor experto en Relaciones Internacionales ha apuntado que el régimen ayatolá "no es un actor que funciona de forma aislada".

Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto contra Irán. Un país que, como ha apuntado Pedro Rodríguez en Al Rojo Vivo, forma parte del "eje del muy mal".

El profesor en Relaciones Internacionales ha advertido en el programa que el régimen ayatolá "está ayudando decisivamente a Rusia en la destrucción de Ucrania". Y, además, ha recordado "como China ha abierto la puerta de los BRICS" a Teherán.

"Ha prometido un montón de inversión y, como China está acaparando petróleo, también le interesa el petróleo iraní. Irán no es un actor que funciona de forma aislada", ha proseguido.

Ahora bien, a Pedro Rodríguez le ha llamado la atención que, por el momento, el respaldo a Irán "solamente se limite a cuestiones de inteligencia": "Porque claramente, en este reparto del mundo, Irán no entra dentro de la esfera de EEUU e Israel. Lo que me llama la atención es que Rusia y China no estén haciendo todavía más por Irán".

