La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidía realizar unas declaraciones después de darse a conocer la denuncia de la Fiscalía a su pareja, Alberto González, por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros con un entramado societario y facturas falsas.

Ayuso defendió en un primer momento a su pareja asegurando que ella estaba al corriente de la inspección de Hacienda y que sabía que "iban a intentar" crear una "trama", cuya existencia ha negado. "Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años", señalaba en ese instante.

Sin embargo, tras estas declaraciones ha salido más información a la luz que apunta a que su pareja podría haber admitido el fraude a la Fiscalía, con quien habría intentado llegar a un acuerdo.

Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido cambiar de estrategia, pasando de referirse a él como "mi novio" o "mi pareja" para hablar de él como "un particular" del que no tiene que explicar "absolutamente nada".

Pese a todo, hay un argumento que no cambia, y es su insistencia en decir que "no hay un delito o una investigación", asegurando que "se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario".

En cuanto a las amenazas de su jefe de gabinete a una periodista , la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que decir "os vamos a triturar" o "tendréis que cerrar" no suena a amenaza, defendiendo que es una "discusión entre amigos" por WhatsApp "en confianza".