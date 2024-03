La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido tras la denuncia de la Fiscalía a su pareja, Alberto González, por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros en la utilización de sociedades pantalla para evitar pagar impuestos por los más de dos millones de euros que recibió como comisionista por hacer de "intermediario" en la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a esgrimir que se trata de una conspiración contra su persona por parte del PSOE. Tras afirmar que se trata de una orquestación de Sánchez para "tapar sus escándalos", la presidenta de la Comunidad de Madrid ha justificado que se trata de una investigación "en la que todo huele a turbio": "Por cómo se inició la inspección, por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones, por el hecho de que todos los medios cercanos al Gobierno salieran en tromba a la misma hora y por cómo la ministra de Hacienda soltaba datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía".

Además, Ayuso ha insistido en que esta investigación se remite a una etapa en la que Alberto González no era su pareja: "La próxima vez le pediré el CV, si ha tenido alguna inspección de Hacienda y el certificado de vacunación".

"Si soy culpable es de tener una relación con un ciudadano anónimo", ha espetado Ayuso, que ha asegurado que el piso en el que reside con Alberto González "está hipotecado y legal": "Un ciudadano tiene derecho a tener su vida particular, llevarla como él quiera. No es un cargo público, no ha vivido de serlo. Para mí lo más turbio es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular para destruir a un político".

"Él tiene derecho a comprarse la vivienda que le venga en gana y yo a dormir en la cama que considero como persona que soy libre para hacerlo. Esa casa está bien comprada e hipotecada. Si después de toda una vida trabajando esta persona está trabajando y se lo puede permitir, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama", ha zanjado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho un repaso de su situación familiar después de que en las últimas horas la acusación sobre su pareja haya reavivado la polémica por la investigación que también se hizo a su hermano por las comisiones sobre la compraventa de material sanitario.

"Mi padre murió sin deber un duro, siendo un hombre honrado. Mi madre es una mujer jubilada desde hace mucho tiempo, con mi expareja no tengo relación alguna. Mi hermano es un comercial, como tantos de este país, y que lleva 30 años hacendo lo mismo. Mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda que se ha orquestado para hacerme daño a mí", ha zanjado.

Así, ha acusado a Sánchez de estar "nervioso": "A lo mejor lo que le viene bien son unas vacaciones en República Dominicana, y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo".