Pablo Simón señala el futuro problema de los acampados de Sol: "Elegir entre un Gobierno que no les ha solucionado su mayor problema y otro que no lo va a hacer en absoluto"

El politólogo Pablo Simón reacciona a los dos decretos que ha acordado el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes y que tendrá que aprobar luego el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la aritmética parlamentaria es complicada.

El Gobierno ha pedido un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para este mismo viernes para convalidar los dos decretos sobre vivienda que han salido este martes del Consejo de Ministros, pero como sabemos la aritmética parlamentaria de esta legislatura es complicada.

El politólogo Pablo Simón en Al Rojo Vivo recuerda que "desde el año 2023, sabemos que hay una mayoría anti-Vox, no una mayoría necesariamente de izquierdas, y eso evidentemente restringe el margen de maniobra que tiene el Gobierno".

El hecho de "jugar con los tiempos" y adelantar el pleno al viernes, "obedece a esta idea", explica Simón. Es decir, "cargar toda la carne en el asador ahora, por lo que toca a la presión, tratar de ver si hay capacidad de mover a los socios o no en la dirección de lo que le interesa al Gobierno", subraya Simón, que en cualquier caso, añade que esto es "un ibuprofeno, porque en realidad estamos hablando de aliviar una situación que obedecería a un cambio muchísimo más estructural en el tipo de políticas que estamos haciendo y que a mi juicio es algo que tiene muy difícil remedio en lo que queda de legislatura".

Es por ello que un problema que se van a encontrar las personas que están ahora mismo manifestándose en la Puerta del Sol es, según Simón, el siguiente: "Van a tener que elegir entre un Gobierno que no les ha podido solucionar su principal problema (la vivienda) y un futuro Gobierno que probablemente no lo va a hacer en absoluto", concluye Simón.

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