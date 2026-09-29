Junts y PNV no fijan su posición sobre los decretos, aunque Vivienda celebra que ya han construido "una mayoría en el parlamento" para servir "a la mayoría social"

Los detalles Junts y PNV no quieren adelantar el sentido de su voto de cara al doble decreto que se llevará este mismo viernes al Congreso sobre vivienda. Ambos partidos coinciden en que quieren conocer los texto al detalle.

El Gobierno acelera y llevará a un pleno extraordinario al Congreso de los Diputados este mismo viernes los dos decretos pactados entre PSOE y Sumar. Pero Junts y PNV, socios de investidura clave para que las medidas se convaliden, no han fijado aún su posición. Aseguran que quieren ver el detalle al completo de esos decretos.

Uno de esos decretos incluye la prórroga de los alquileres, a la que Junts per Catalunya se opuso en abril. También es verdad que el decreto incluye ayudas a los pequeños propietarios, que es justo lo que los dos partidos nacionalistas pedían. Pero, para rizar más el rizo, el Gobierno también necesita la abstención de Podemos. Y a esta hora la formación morada no se ha pronunciado.

La votación se producirá en tres días y el éxito o el fracaso del acuerdo de Sumar y PSOE depende de esos tres partidos.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez aseguraba hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "es un acuerdo de mucha relevancia social" y también de "mucha relevancia política porque construye una mayoría en el parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país".

En cuanto a la celeridad para llevar estos decretos al Congreso, fuentes del Gobierno explican a laSexta que quieren dar seguridad jurídica a caseros y a inquilinos. Así, acortar esos plazos que normalmente se alargan a un mes, tiene un objetivo: que todo el mundo sepa cuanto antes a qué atenerse. Quieren evitar un mes de agonía e incertidumbre como el que se vivió en marzo, cuando la prórroga de los alquileres entró en vigor y luego decayó. Ahora buscan todo lo contrario, que en un plazo muy corto de tiempo se sepa lo que va a ocurrir con esas medidas.

Las medidas de los decretos de vivienda

Finalmente PSOE y Sumar han optado por llevar dos decretos de vivienda al Congreso, dejando uno de ellos únicamente para la renovación automática de los alquileres.

Estas son las medidas confirmadas que irán en el primer Real Decreto-ley:

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030

Regulación de alquiler de temporada y habitaciones

Prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028

Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028

Subidas del 0% en los contratos por encima del índice de vivienda

Congelación del precio del alquiler a un 2%

Tributación de los pisos turísticos con un 10% del IVA

Bonificación en el IRPF a inquilinos con rentas inferiores a los 33.000 euros anuales

Proteger el parque publico de vivienda activando palancas para nutrir viviendas de parque público con Casa47

Mecanismo 'Tu casa' de financiación para adelantar préstamos a familias para asumir la primera vivienda

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