Joan Tardà, sobre la acampada en Sol: "Ojalá esta movilización sirva para que, en el futuro inmediato, existan mejores condiciones para avanzar más deprisa"

El exportavoz de ERC celebra la movilización por la vivienda y destaca su impacto entre los jóvenes: "La gran lección es que la gente joven va a aprender mucho en pocos días". Además, reclama autocrítica a las fuerzas progresistas.

En Al Rojo Vivo, el exportavoz de ERC Joan Tardà ha valorado la movilización por la vivienda y ha celebrado que, después de años de desahucios y protestas, la ciudadanía haya vuelto a ocupar las calles para reclamar soluciones.

"Bienvenida la movilización. De hecho, ya era hora", ha afirmado Tardà, que ha recordado su participación en algunos desahucios y la cantidad de personas que, en ocasiones, se concentraban para intentar frenarlos.

"Ha habido centenares de desahucios. Yo he participado en algunos y, aparte de la gente afectada, a veces se congregaban 40, 50 o 70 personas. Y esto ocurría cada día", ha señalado.

Para Tardà, una de las principales consecuencias de esta movilización será el aprendizaje político de las generaciones más jóvenes. "Creo que la gran lección de esta movilización, que irá in crescendo, así lo espero, es que la gente joven va a aprender mucho en pocos días", ha apuntado.

El exdiputado ha establecido además un paralelismo con el movimiento del 15-M y con la generación que entonces salió a las calles. A su juicio, muchos jóvenes descubrieron que, pese a tener estudios universitarios, su posición económica no garantizaba el acceso a las condiciones de vida asociadas tradicionalmente a las clases medias.

"También aprendieron mucho los jóvenes del 15-M, que estúpidamente se habían creído que eran hijos de clase media y eran hijos de obreros, pero que tenían un título universitario y se creían que eran clase media", ha afirmado.

Tardà considera que esa experiencia dejó una enseñanza que vuelve a cobrar relevancia con las protestas actuales: "El Estado de bienestar se conquista con la lucha".

No obstante, ha advertido de que la movilización en la calle debe ir acompañada de cambios en el ámbito político e institucional. "No hay que caer en la trampa de no valorar que la Administración tiene que tener también una prolongación de politización", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que las decisiones que pueden adoptarse en el Parlamento están condicionadas por la actual composición de la Cámara: "La correlación de fuerzas que existe en el Parlamento español es la que es porque la gente vota a la derecha".

Por ello, Tardà espera que la movilización contribuya a modificar ese escenario y permita avanzar en futuras medidas: "Ojalá esta movilización, que en la calle es donde se aprende, sirva para que en el futuro inmediato existan mejores condiciones para poder avanzar más deprisa".

Finalmente, también ha dirigido parte de su crítica a las fuerzas progresistas y, especialmente, al PSOE. A su juicio, deberían hacer autocrítica sobre su respuesta ante la crisis de la vivienda.

"Creo que Sumar y todas las fuerzas políticas progresistas también deberán hacer alguna autocrítica, sobre todo pensando que el Partido Socialista normalmente no hace. Al Partido Socialista se le obliga a hacerlo", ha concluido.

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