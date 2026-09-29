Lucía Méndez, sobre el decreto de vivienda: "Como operación política, al Gobierno no le va a salir bien"

PSOE y Sumar cierran el acuerdo sobre vivienda con dos decretos y nuevas medidas frente a los desahucios y los alquileres. Lucía Méndez cuestiona su alcance: "Es darle una aspirina a un enfermo gravísimo".

Acuerdo cerrado para aprobar el decreto de vivienda. Finalmente, no será un único Real Decreto-ley, sino dos, que recogen las principales medidas pactadas entre PSOE y Sumar.

El primero incluye la protección frente a los desahucios hasta 2030, así como nuevas medidas para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades que habían quedado fuera de la regulación aprobada en 2023. El texto también contempla la prohibición de compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler que estén actualmente en vigor y lleguen a su vencimiento.

Este primer decreto será aprobado este viernes. Será entonces cuando se conozca el alcance real de un acuerdo que llega después de semanas de negociación y en plena presión social por la situación de la vivienda.

Sobre el pacto, la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez, en Al Rojo Vivo, ha cuestionado el impacto político que puede tener para el Gobierno. "Yo creo que, como operación política, al Gobierno no le va a salir bien. Esto no le va a salir bien ni hoy ni en el futuro", ha señalado.

Méndez considera que las expectativas generadas en torno a la vivienda son demasiado elevadas para unas medidas que, a su juicio, no abordan el problema de fondo: "Hay una expectativa muy alta sobre el tema de la vivienda y lo que se va a hacer es darle una aspirina a un enfermo gravísimo. Entonces, no va a resolver los problemas de la vivienda, no va al fondo, no va a satisfacer a casi nadie".

La periodista también ha puesto el foco en la acampada por la vivienda y en si las personas que permanecen concentradas aceptarán las medidas anunciadas por el Gobierno: "No sabemos si la acampada, bajo cuya presión el Gobierno ha negociado lo que no ha negociado durante los últimos seis años, va a aceptar este decreto. No lo sabemos. Si la acampada no se levanta, evidentemente el decreto no habrá cumplido un objetivo", ha explicado.

Eso sí, Méndez reconoce un efecto concreto del acuerdo: la posibilidad de que Maricarmen pueda volver a su casa.

"Uno sí, que es que Mari Carmen vuelva a su casa", ha apuntado.

Sin embargo, la periodista también ha advertido de una cuestión que considera especialmente relevante: que el caso de Maricarmen no debería hacer olvidar al resto de personas que atraviesan situaciones similares.

"Pero también en que Mari Carmen vuelva a casa hay un punto de injusticia que yo creo que hay que denunciar. Hay miles de desahucios todos los días y ninguno tiene tanta suerte como ha tenido Maricarmen".

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