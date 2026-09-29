El vaticinio de Tardà sobre los dos decretos de vivienda: "El segundo (el de Sumar) no va a salir, pero el primero sí y va a suponer un esfuerzo para Junts y PNV"

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición han aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España. ¿Saldrán los dos adelante? El político catalán Joan Tardà lo analiza en Al Rojo Vivo.

Finalmente, tras días de intensa negociación, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España. El Gobierno ha pedido además un pleno extraordinario este viernes para su votación en el Congreso de los Diputados. Pero ¿saldrán adelante los dos decretos?

"El segundo (el que propone Sumar) no va a salir, pero creo que el primero sí. Puedo equivocarme, pero tengo la impresión que va a salir, lo cual va a suponer un esfuerzo de Junts y el PNV atendiendo a su posicionamiento clásico en los últimos años", afirma Joan Tardá, exdiputado del Congreso de los Diputados y exportavoz de ERC en esta cámara.

Según Tardà, "es evidente que a Junts y al PNV le hacían un gran favor si solamente se aprobaba un solo Real Decreto porque tenía todos los argumentos del mundo para poder votar en contra".

Por otro lado, el político catalán quiere analizar el sentir y la percepción que hay desde la calle. Esto es, "tengo la impresión a veces que que desde la calle y la movilización, que es imprescindible, porque sin movilización no se avanza, se tiende a banalizar un tanto la batalla política".

Así, recuerda Tardá, que cuando se paseaba por las manifestaciones del 15M, tenía que escuchar a cuatro o cinco personas que le gritaban al oído eso de "no hay pan para tanto chorizo", siendo él uno de los siete diputados, de los 350, que votaron en contra de los rescates, etc: "Y tenías que aguantarlo porque había una lectura, creo que un tanto reduccionista, de considerar que todos éramos corruptos y todos estamos vendidos al capital", confiesa.

"Hace meses que Rufián hace meses le estás diciendo a Sánchez: 'Usted caerá y nos arrastrará a todos, no por la corrupción, sino por la vivienda... Por lo que intentar hacer goles en la segunda parte de la prórroga...", anade y concluye Tardà.

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