Lucía Méndez: "Si la asamblea del Sindicato de Inquilinas en Sol no valida estos decretos, la operación política del Gobierno será un fracaso"

La periodista de El Mundo Lucía Méndez analiza en Al Rojo Vivo los dos decretos sobre vivienda que ha pactado el Gobierno, tras un tenso Consejo de Ministros, llevar al Congreso de los Diputados este mismo viernes.

La periodista de El Mundo Lucía Méndez recuerda que las acampadas de Sol, en Madrid, y en otras ciudades, en este caso por la vivienda, ya lo vimos hace 15 años, en el llamado movimiento 15M.

"Y los herederos de ese 15M llegaron al Gobierno y llegaron también a los ayuntamientos y han dejado de votarles porque no les resolvieron los problemas" , afirma Méndez. Por tanto, "pensar que esto es en el vacío y que no venimos de donde venimos es un error", añade.

De este modo, explica Méndez que "el Gobierno hoy aprueba un decreto, pero el Gobierno tiene dos instancias para aprobar este decreto: una es el Parlamento y la otra, en mi opinión más importante políticamente para el Gobierno del PSOE y Sumar, es la asamblea del Sindicato de Inquilinas".

Esto es: "Si la Asamblea de Inquilinas de la Puerta del Sol no valida estos decretos, la operación política será un fracaso. ¿Por qué? Porque esto se ha negociado bajo esas condiciones. Y ellos han dicho: 'Queremos hacer lo que los sindicatos del pueblo nos están pidiendo'. Si no lo hacen, porque a los sindicatos de inquilinos no les parece que lo hagan, el problema político no va a ser el del Parlamento, sino mucho mayor", detalla y concluye Méndez.

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención y debate político entre los compañeros de la tertulia de Al Rojo Vivo.

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