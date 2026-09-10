Pablo Montesinos pide la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta: "Es una falta de respeto a los ceutíes"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que cree que el delegado del Gobierno en Ceuta "está tardando" en presentar su dimisión tras negar conocer la llamada de 11 minutos del CNI con su jefe de gabinete.

Pablo Montesinos ha insistido en que cree que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, debería haber presentado ya su dimisión tras la información que ha salido a la luz sobre la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.

En concreto, los informes que se han desclasificado señalan que el CNI mantuvo una llamada de 11 minutos con su jefe de gabiente, algo que él ha negado conocer.

El periodista ha destacado que si eso es verdad y su jefe de gabinete tenía una información "tan sustanciosa y relevante" y no se lo había contado, por deferencia a sus ciudadanos, Pérez Triano debería dimitir.

"Me parece una falta de respeto a los ceutíes", ha señalado, indicando que el delegado del Gobierno tiene una hemeroteca "demoledora", un comunicado demoledor y "una rueda de prensa bochornosa". "Está tardando en dimitir", ha zanjado.

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