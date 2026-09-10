Escolar destaca cuál es la medida que el Gobierno "debe tomar" lo antes posible: "Hay que trasladar a las menores a la Península"

El periodista ha confesado que cree que también sería importante que hubiese un mínimo de colaboración por parte de las autoridades locales a la hora de gestionar esta crisis. "Habría estado bien que Vivas pusiera de su parte".

Ignacio Escolar ha analizado la situación que vive Ceuta desde la entrada masiva de migrantes a finales del mes de julio, destacando que cree que una medida que debería de tomar el Gobierno cuanto antes es el "traslado de las menores migrantes" a la Península.

Además, ha reaccionado al colapso de algunas playas en la ciudad autónoma, donde hay instalados campamentos de migrantes. El periodista ha indicado que las autoridades ceutíes no pueden decir que están "colapsando las playas" y cerrar el puerto.

"El espacio es limitado", ha recordado, indicando que si no hay un mínimo de colaboración por parte de las autoridades locales a la hora de gestionar todo esto, se hace "complicado".

Por tanto, ha reconocido que cree que hubiese estado bien que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "pusiese de su parte" para elegir un sitio adecuado donde poder instalar a los migrantes mientras se gestiona esta crisis en vez de optar por esta resistencia a tomar decisiones porque son "todas incómodas".

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