Mariana Nannis desvela que tiene un espíritu en su casa de Marbella: "Desde chica veo cosas y esta era una sombra negra"

Mariana Nannis llama a su amigo Mauricio para ver si nota la presencia que hay en su casa: "Como es ateo y no cree en nada le he llamado para ver qué siente él".

Mariana Nannis charla con su amigo, Mauricio, en este vídeo de Mujeres ricas, donde hablan sobre "espíritus". "Lo que hago para que el espíritu que esté en mi casa tenga claridad es ponerle una copa con agua en blanco y le rezo un Ave María", destaca Mariana Nannis, que afirma que, para ella, su casa tiene espíritus.

"Llamé a Mauricio para ver lo que él sentía porque como es ateo y no cree en nada", explica la 'mujer rica' en este vídeo, donde detalla a su amigo cómo ha sentido al espíritu de su casa: "He entrado al barro y pensé que era el perro, pero no, era una sombra negra. Se me pararon todos los pelos". "Yo desde chica veo cosas", asegura la modelo argentina en este vídeo.

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