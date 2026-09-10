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Desclasificación del Gobierno

La reflexión de Cembrero sobre los informes de Ceuta: "Probablemente, el Gobierno no creyó los avisos que llegaban"

El periodista ha confesado que cree que en el Gobierno "ignoraron" los avisos porque estaban convencidos de que habían construído una relación "muy sólida" con Marruecos y de que no les iba a asestar "este golpe bajo".

La reflexión de Cembrero sobre los informes de Ceuta: "El Gobierno no creyó los avisos que llegaban"

El Gobierno lleva desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta repitiendo que no tenían ningún informe que alertara que la entrada masiva de migrantes pudiera pasar y han repetido también que nada apuntaba a Marruecos.

Un discurso que ahora queda en evidencia tras desclasificarse los informes sobre la ciudad autónoma, que reflejan que el CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en Ceuta.

Ignacio Cembrero ha reflexionado sobre la información conocida, señalando que, probablemente, el Gobierno "no se creyó los avisos" que llegaban y los "ignoró" porque estaba convencido de que había construído una relación "muy sólida" con Marruecos".

"No pensaban que les iba a asestar un golpe bajo", ha destacado, indicando que lo cierto es que los documentos "ahí están". De esta forma, el periodista cree que el Ejecutivo se ha "disparado un tiro en el pie" al realizar esta desclasificación.

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Las 6 de laSexta

  1. El CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en Ceuta
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