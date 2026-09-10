Montesinos, tajante tras la desclasificación de los informes de Ceuta: "La versión de Moncloa no se sostiene"

El periodista ha señalado que alguien en el Gobierno tendría que hacer algún tipo de "autocrítica" tras conocerse el contenido de los informes de Ceuta y reconocer que esas alertas sí que llegaron a producirse.

El Gobierno ha quedado en evidencia con la desclasificación de los documentos sobre Ceuta, y es que en ellos se puede comprobar que el CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en la ciudad autónoma. Unos avisos que hasta ahora el Ejecutivo ha estado negando en todo momento.

Pablo Montesinos ha reaccionado a la publicación de estos informes, señalando que "la versión de Moncloa no se sostiene". El periodista ha confesado que cree que alguien tendría que hacer "autocrítica" y reconocer que esas alertas sí que se produjeron.

"Lo del delegado del Gobierno en Ceuta es de traca", ha criticado, señalando que prácticamente hizo un comunicado diciendo que "los avisos no se produjeron".

Montesinos ha confesado que no le parece "razonable" que el delegado del Gobierno en Ceuta no haya dimitido, admitiendo que también le parece "tremendo" que el presidente del Gobierno trate de defenderse "acusando al Centro Nacional de Inteligencia".

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