Montesinos, sobre "el espectáculo" de la izquierda: "Si querían ilusionar y reconectar con el votante, no lo están consiguiendo"

El periodista Pablo Montesinos critica en Al Rojo Vivo las negociaciones entre las formaciones de izquierda para concurrir juntas a las elecciones generales del 29 de noviembre. En el vídeo, los detalles.

"El espectáculo me parece tremendo", afirma contundente el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, sobre las negociaciones y conversaciones de Frente Amplio y Podemos fundamentalmente, pero también otras formaciones de izquierda, para alcanzar un acuerdo y concurrir en una candidatura única a las elecciones generales del 29N.

"Si lo que querían era ilusionar, si querían reconectar con el votante, si querían generar un estado de optimismo y de ganas de cara a las elecciones, no lo están consiguiendo", añade el periodista. Es más, "tengo la percepción de que ahora mismo incluso su base, su votante, no sabe exactamente qué está pasando. ¿En esta papeleta qué nombres van a estar?".

Subraya además el periodista que "elecciones también van de bloques". Es decir, "en el bloque de la derecha todo el mundo tiene claro que el Partido Popular va a pactar con Vox y ellos interpretan que la suma va a ser lo suficientemente potente para llegar a la Moncloa".

Sin embargo, "en el bloque de la izquierda, hay un PSOE que está como acariciando la primera fuerza política", añade, pero "¿y el aliado? Es que no hay nada, de momento", concluye Montesinos.

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