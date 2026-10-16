Duval, tras las críticas de Ayuso sobre la insalubridad de la acampada: "Estuve allí y había un exceso de gente que limpiaba y se responsabilizaba de sus calles"

Elizabeth Duval, filósofa y escritora, responde en directo en Al Rojo Vivo a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la acampada de Sol: Ayuso ha anunciado el cierre de la estación de metro de Sol por "condiciones de insalubridad".

Isabel Díaz Ayuso sigue su particular cruzada con la acampada de la Puerta del Sol por la vivienda y ha anunciado, tal como podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas, que van a cerrar la estación de Sol porque hay que hacer "limpieza urgente". Según ha explicado, es algo que han solicitado "riesgos laborales y sindicatos".

Elizabeth Duval, filósofa y escritora, reacciona a estas declaraciones en Al Rojo Vivo: "Ayuso no quiere hablar de lo que fueron las actuaciones policiales, de ayer o antes de ayer, por parte de la policía, en la Complutense, contra personas que también se manifestaban por una huelga educativa".

Esto es, "no quiere hablar de una huelga educativa porque hablar de una huelga educativa a ella no le interesa, entonces lo que mejor le viene es hacer una criminalización o inventarse, por ejemplo, este momento de las obras del metro", añade Duval, recordando que no es la primera vez que "Ayuso se inventa unas obras según le vengan bien o según le convengan, se las inventó, de hecho, para tratar de justificar la compra de un piso de 6 millones".

Ahora bien, Duval quiere subrayar que ella ha estado en la acampada de Sol y lo que ha visto es otra cosa muy distinta a lo que ve la presidenta madrileña: "He visto es que a la hora de buscar voluntarios para limpiar o simplemente ir con un recogedor y con una escoba por la acampada, había un exceso de voluntarios y un exceso de gente que se prestaba a limpiarla y a ser responsable con sus calles".

"Yo he estado ahí montando un toldo y he visto y he participado en cómo se achicaba agua, en cómo se tiraba eso después (...) Que vengan con la historia de que todo esto de repente es una cosa insalubre y que se ha convertido además espontáneamente en algo insalubre porque no lo era la semana pasada, me parece algo bastante sospechoso y creo que obedece a esa intencionalidad política de Ayuso de que quiere cargarse esto ya que los los tribunales no lo han dejado por las vías que ella quería".

Y para terminar recuerda que lo que se reivindica en la acampada de Sol son unas medidas por la vivienda que también apoya mucha gente del PP: "Está desvirtuando una opinión pública en la cual incluso los votantes de su propio partido están fundamentalmente de acuerdo tanto con lo que reivindica la acampada como con lo que pide esa abuela general por la vivienda".

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