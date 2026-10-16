Berlín, sobre la acampada en Sol: "Me alegro mucho de que, con el dinero de mis impuestos, la gente utilice esa fuente para algo"

El periodista ha comparado las acampadas por la vivienda en Sol con el 15-M y ha criticado las reacciones contra los jóvenes que utilizan una fuente pública para refrescarse: "De todos los problemas que tiene este país, si este es el mayor problema...".

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, se ha pronunciado sobre las acampadas en la Puerta del Sol para reivindicar el derecho a la vivienda y ha establecido un paralelismo con el movimiento 15-M.

"Bueno, pasó lo mismo en el 15-M. En los primeros días fueron acogidos con curiosidad, pensando que podían tumbar el Gobierno de Zapatero. En cuanto empezaron a ver que el Gobierno se situaba en otro lugar, comenzaron a criminalizarlos y a hablar de piojosos y de violencia en las tiendas de campaña. Una vez más, se repite el esquema: primero te ignoran, después se ríen, después te atacan y, al final, decía Gandhi, ganas".

Berlín ha defendido a los jóvenes que participan en las acampadas y ha restado importancia a las críticas por el uso de una fuente pública para refrescarse durante los días de calor. "Intentar ver que ahí hay chavales de 20 o 25 años que, en un día de calor, utilizan una fuente pública para darse un baño... Me parece que, de todos los problemas que tiene este país, si este es el mayor problema que tiene la ciudad de Madrid, me alegro mucho de que con el dinero de mis impuestos la gente utilice esa fuente para algo, para algo que no sea criar coliformes. Porque, honestamente, esa es una de las plazas más espantosas que tiene la ciudad de Madrid, convertida en una especie de sartén de hormigón".

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