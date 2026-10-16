Lamet, sobre el pacto de la izquierda: "Hay que mirar a una pyme de intereses particulares, que es Podemos, que ha intentado dinamitar todo esto"

El periodista ha criticado en Al Rojo Vivo el papel de Podemos en las negociaciones para una coalición de izquierdas y ha advertido de que la falta de acuerdo entre las formaciones beneficia directamente a la derecha.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre las dificultades de la izquierda para alcanzar un pacto electoral. El plazo para cerrar las coaliciones termina este viernes a las 00.00 horas y, mientras tanto, el Frente Amplio continúa buscando la fórmula para encajar a Podemos en el acuerdo.

"Que todo esto estaba cantado. Este es un bochorno, pero es un bochorno esperado", ha afirmado Lamet, que se ha negado a responsabilizar a Gabriel Rufián de la falta de entendimiento entre las formaciones. "Yo me niego a culpar a Gabriel Rufián, que por lo menos lo ha intentado", ha señalado, antes de apuntar directamente a Podemos por su papel en las negociaciones.

"Creo que hay que mirar mucho más a una pyme de intereses particulares que se llama Podemos, que es la que ha intentado dinamitar todo esto. Ha intentado que no haya una confluencia", ha criticado el periodista. Lamet también ha advertido de las consecuencias electorales de la división de la izquierda: "Segundo, enhorabuena a la derecha. Enhorabuena a la derecha, porque ya es casi virtualmente imposible que no sume las elecciones. Y una vez que está desestructurada la izquierda...".

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