Las izquierdas llevan al límite sus negociaciones para una posible coalición con Frente Amplio tendiendo la mano a Podemos

El contexto El pacto en Canarias entre Podemos, Movimiento Sumar, Nueva Canarias e Izquierda Unida arroja un atisbo de esperanza en un proceso que parece encallado. Chunta Aragonesista y Frente Amplio también llegaron a un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas en las tres provincias aragonesas.

El tiempo apremia para que las formaciones de izquierdas acuerden candidaturas conjuntas para las elecciones del 29 de noviembre. Este viernes a las 23:59 horas finaliza el plazo para registrar coaliciones. En Aragón, la Chunta Aragonesista y el Frente Amplio han acordado presentar candidaturas conjuntas, invitando a Podemos a unirse. En Canarias, Nueva Canarias, Podemos, IU y Movimiento Sumar han alcanzado un acuerdo histórico bajo el nombre "Unidad del Pueblo Canario". Ada Colau y Emilio Delgado han instado a Podemos a unirse a Frente Amplio, destacando la importancia de la unidad para evitar la fragmentación del voto progresista.

Se agota el tiempo para las formaciones de izquierdas para encontrar una fórmula con la que concurran de forma conjunta a las elecciones del 29 de noviembre. Este viernes a las 23:59 horas acaba el plazo para registrar las coaliciones de estos comicios y, en estos momentos, cualquier tipo de acuerdo parece lejano.

En las últimas horas hemos conocido el acuerdo entre la Chunta Aragonesista y Frente Amplio para presentar candidaturas conjuntas en las tres provincias aragonesas en las próximas elecciones generales. A esta coalición no se ha sumado Podemos pero se les ha tendido la mano para que se sumen al frente.

De este modo, CHA, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero han alcanzado un acuerdo para presentar una candidatura en Aragón bajo la denominación Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón. Con este acuerdo, la coalición "se pone a trabajar desde hoy mismo para conseguir representación en el Congreso de los Diputados y llevar la dignidad de la voz de Aragón a Madrid".

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha asegurado que los integrantes de la coalición han escuchado a la calle, "que pedía unidad" a pesar de que su partido, dados los buenos resultados de las últimas elecciones autonómicas, podría haber obtenido un diputado en solitario, ha valorado. A pesar de ello, ha reconocido que a la coalición "le falta un actor", Podemos, a quien CHA-Frente Amplio "lanza un guante" y le pide que se incorpore este proyecto de izquierdas, porque eso es "lo que la gente quiere".

Acuerdo "histórico" en Canarias

No es este acuerdo el que más ilusión ha generado. Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, IU y Movimiento Sumar anunciaron este jueves un acuerdo que han calificado de "histórico" para las elecciones generales del 29 de noviembre a la que concurrirán juntos bajo la marca "Unidad del Pueblo Canario (UPC)". Así lo han anunciado en un comunicado las formaciones implicadas, que aglutina en una papeleta a los distintos partidos de izquierda en Canarias con la salvedad de Drago, la formación del que fuera diputado y exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez.

Se trata del primer acuerdo alcanzado dentro de las negociaciones que las formaciones a la izquierda del PSOE mantienen para lograr candidaturas de unidad en territorios como Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana una vez constatadas las dificultades para llegar a candidaturas comunes en Madrid y Barcelona. Las siglas elegidas por las formaciones canarias hacen un guiño a Unión del Pueblo Canario, la coalición de partidos políticos comunistas, independentistas y nacionalistas de izquierdasde Canarias que existió entre finales de los años 70 y principios de los 80.

Para Irene Montero, candidata de Podemos, el acuerdo alcanzado en Canarias también representa "el camino", según ha expuesto en su cuenta de X. "Hemos llegado a un acuerdo con Nueva Canarias, IU y otros partidos para presentarnos juntos a las elecciones. 'Unidad del pueblo canario' será el nombre de la coalición. Y seguimos buscando acuerdos en más territorios. Gracias, compañeros y compañeras, es el camino. Seguimos", ha escrito.

A través de las redes sociales el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, añade que "así debe hacerse en cada territorio atendiendo a sus particularidades, a las correlaciones de fuerzas, a los partidos existentes allí y a los efectos del sistema electoral en cada tipo de provincia; con flexibilidad y sin imposiciones desde Madrid se puede construir la unidad"

Frente Amplio ha celebrado el acuerdo y cree que es un ejemplo a seguir en el resto de España, incluyendo Madrid y Barcelona. En un comunicado remitido a los medios subraya que el acuerdo se ha cerrado "gracias al esfuerzo y la generosidad de todos los actores políticos" y añade: "este anuncio demuestra que una sola papeleta de izquierdas es posible, también, en todo el Estado".

Colau dice a Podemos que se puede discutir "el candidato a la presidencia" pero no "la unidad" de la izquierda

La candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, se ha dirigido a Podemos para afirmar que "se puede hablar de todo" incluido "del candidato a la presidencia", pero "lo no se puede discutir es la unidad para derrotar al fascismo", y ha rechazado que haya "diferencias importantes" entre ambos espacios.

"Es momento de unirse", ha afirmado Colau en una entrevista en TVE, en la que ha advertido a Podemos que "la historia" les "va a juzgar por cómo nos comportemos durante estas 24 horas". Aún así, se ha mostrado "optimista" ante las últimas 24 horas de negociaciones que quedan para que Frente Amplio y Podemos lleguen a un acuerdo para concurrir unidos al 29N, y ha pedido "específicamente" al partido morado que "escuchen a la ciudadanía" porque "está pidiendo altura de miras".

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También ha solicitado a esa ciudadanía que "haga llegar a los partidos" aquello que "se está comentando en los bares, en las casas" y ha pedido "por favor" que "exprese la necesidad de esa unidad".

Colau ha apelado a la "coincidencia programática" entre Podemos y Frente Amplio para defender la unidad: "Todas las fuerzas progresistas, estamos de acuerdo en el programa. Hay que defender las pensiones y subirlas, hay que subir los salarios, hay que defender el derecho a la vivienda y acabar con la especulación".

"No puede ser que no nos unamos por una cuestión programática", ha repetido antes de referiste en segunda instancia a la ley d'Hont que rige el sistema electoral. "Hace que se puedan perder muchos escaños y que esos escaños vayan a Vox si los votos se dividen entre varias opciones de izquierdas a nivel estatal", ha explicado.

Emilio Delgado ofrece a Podemos un "puesto de salida" en Madrid: "Depende de que lo quieran coger o no"

El diputado autonómico de Más Madrid y número uno del Frente Amplio en dicha comunidad, Emilio Delgado, ha retado este jueves a Podemos a integrarse en Frente Amplio poniendo sobre la mesa la posibilidad de "acomodar" a los 'morados' con "un puesto de salida" en la lista por Madrid.

A poco más de 24 horas de que concluya el plazo de inscripción de las candidaturas para las elecciones generales del 29N, Delgado ha vuelto a tender la mano a Podemos para aunar fuerzas.

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"Si lo que está en la mano nuestra es acomodar a Podemos en la lista por Madrid y en un puesto de salida, lo tienen sobre la mesa. Depende de que decidan entrar o no en el Frente Amplio", ha expuesto en una entrevista en TVE. Preguntado por si estaría dispuesto a ceder su puesto como número uno de la lista, ha asegurado no tener "ningún problema" si son las formaciones que acordaron su candidatura las que le dijeran que es "más útil en otra posición".

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