Bravo (PP) dice ahora que las pensiones son "innegociables" tras vincularlas a una "economía adecuada": "Sacrificio no son recortes"

Los detalles El portavoz económico del PP, el hombre que ayer rompió el discurso que Feijóo quería fijar sobre las pensiones, que no se van a tocar, hoy ha querido matizar sus palabras hablando de "sacrificios". Asegura que eso no supondrá recortes, pero sí habla del "esfuerzo" de los trabajadores.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha intentado aclarar la polémica sobre las pensiones en su partido, afirmando que son "innegociables" y se ajustarán al IPC. Criticó al Gobierno de Zapatero por congelarlas en el pasado. Sobre las declaraciones de Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo, Bravo explicó que no se reducirán las pensiones ni aumentarán las cotizaciones, sino que se pedirá "esfuerzo" a trabajadores y empresarios. Destacó la importancia del sacrificio en el trabajo, criticando al Gobierno actual por no valorarlo. Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo, señaló que el esfuerzo no siempre garantiza el éxito, defendiendo el Estado de Bienestar y la justicia social para asegurar igualdad de oportunidades.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha intentado zanjar la crisis abierta en su partido por las recientes declaraciones en su partido sobre el sistema de pensiones español. "Las pensiones son innegociables", ha insistido en una entrevista en Al Rojo Vivo después de deslizar este jueves que dependían de "si hay la economía adecuada". Así, Bravo ha reiterado que las pensiones se subirán conforme al IPC y ha acusado al Gobierno de Zapatero de ser el único que "las congeló" en democracia.

Preguntado por las declaraciones de la portavoz del PP Ester Muñoz sobre la necesidad de hacer "reformas valientes" o sobre las del propio líder del PP Alberto Núñez Feijóo prometiendo que su gobierno pedirá "sacrificios" a los españoles, Bravo ha explicado que a lo que se referían es "a que en ningún caso en España se le diga a un pensionista que se le van a bajar las pensiones, como dijo Escrivá y el gobierno de Sánchez". "A que no se le diga a ningún trabajador que le van a cobrar más cotizaciones sociales por la mala gestión del gobierno y a que no le digan a ningún pensionista ni a ningún trabajador que le van a bajar las pensiones o le van a subir las cotizaciones", ha añadido.

Para el 'popular', ese "sacrificio" expresado por Feijóo no se traducirá en "recortes" sino en "esfuerzo" de los trabajadores y de los empresarios. "Si le diese una recomendación a mi hijo seguramente le diría: 'trabaja, esfuérzate, sacrifícate, merece la pena. El sacrificio también tiene sonrisa", ha destacado Bravo aprovechando para criticar que Sánchez y los socialistas "no conocen" lo que es el esfuerzo.

Feijóo, lo que estaba pidiendo según su vicepresidente de Hacienda, es "que merezca la pena trabajar, que merezca la pena estudiar, que pongamos en valor a aquellas personas que están haciendo las cosas, que no enfrentemos a un empresario con un trabajador, porque para que haya empresa es necesario que haya trabajadores, pero el esfuerzo de los trabajadores es lo que hace la empresa".

"Los dos cámaras que tiene usted aquí se han tenido que sacrificar esta mañana levantándose para poder atender su trabajo", ha ejemplificado Bravo. Un punto de la entrevista en el que el director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le ha recordado que él cree que "el esfuerzo es necesario, pero eso no garantiza el éxito". "Hay mucha gente que se esfuerza, que se sacrifica, que trabaja desde las seis de la mañana y por eso algunos creemos en el Estado de Bienestar, en la justicia social, para los que no tienen suerte o lo tienen más difícil tengan igualdad de oportunidades".

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