Fernando Berlín, sobre Frente Amplio y Podemos y las izquierdas: "Ya no está negociando una candidatura, sino quién es el culpable de que no se haya llegado a un acuerdo"

A escasas horas de que finalice el plazo para registrar las candidaturas y ante la cada vez más lejana posibilidad de una unión entre Frente Amplio y Podemos, el periodista Fernando Berlín analiza la situación en Al Rojo Vivo.

Estamos en el último día, en las últimas horas para que termine el registro de candidaturas de cara a las elecciones generales del 29N y aún Frente Amplio y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo. Veremos también si hay pacto o no en otras comunidades, como lo ha habido en Aragón, por ejemplo, con la Chunta, no en cambio en Andalucía, donde finalmente Adelante Andalucía irá en solitaria y además por las ocho provincias.

, asegura, pese a todo, que él no es soy muy de dramatizar: "A mí me parece que cada uno legítimamente está defendiendo su espacio político" y, además, creo que ", o sea, lo que se persigue de esto es saber quién queda como el culpable de que no se llegue a un acuerdo".

Pero cuidado, subraya Berlín, porque "electoralmente ir por separado puede tener beneficios también para la candidatura conjunta de la izquierda porque según qué provincias puede ser beneficioso". Por tanto, "habrá que verlo y con calma y paciencia. Ya que cada uno legítimamente defiende sus intereses y ya está, si se puede llegar a un acuerdo bien y si no, pues nada", concluye el periodista.

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