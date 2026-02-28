Óscar Vara recuerda que la producción de petróleo de Irán estaba "en máximos históricos": "Más de 5 millones de barriles diarios en 2025"

Las claves: Tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán, las principales compañías petroleras habrían suspendido los envíos a través del estrecho de Ormuz. El periodista experto en geopolítica Óscar Vara explica en Al Rojo Vivo las consecuencias a nivel económico e internacional.

Antonio Campos informa en Al Rojo Vivo sobre las repercusiones internacionales y económicas del ataque coordinado de Israel y EE.UU. a Irán. Según Reuters, las principales compañías petroleras han suspendido los envíos por el estrecho de Ormuz. El precio del petróleo ya había alcanzado su máximo desde el verano pasado, con un aumento del 3%. Óscar Vara destaca la importancia estratégica del estrecho, por donde pasa una gran cantidad de petróleo y gas natural licuado. Según expertos, el cierre del estrecho podría elevar el precio del petróleo entre 80 y 150 dólares, dependiendo de la entidad financiera consultada.

El periodista Antonio Campos informa de una noticia de última hora en Al Rojo Vivo desde la redacción de laSexta Noticias, en relación a las consecuencias a escala internacional y económica de ese ataque coordinado de Israel y EEUU a Irán. Según señala Reuters, las principales compañías petroleras habrían suspendido ya los envíos por la zona del estrecho de Ormuz.

El pasado viernes la cotización del petróleo había alcanzado su máximo desde el verano, seis meses atrás. La subida era ya más del 3%, "así es que, presumiblemente, la cotización estará también por las nubes", indica Campos.

Óscar Vara, periodista de 'Geopolinómicos' confirma a Antonio G. Ferreras que el estrecho de Ormuz es un punto del planeta estratégico económica, política y militarmente. "Es absolutamente fundamental", recalca, para después añadir que "la cantidad de petróleo y gas natural licuado" que pasa por allí "es enorme".

"Irán ha estado produciendo petróleo en este 2025 en máximos históricos, con más de 5 millones de barriles diarios de petróleo", señala el experto, que pone cifras a la situación que queda tras la ofensiva militar: "Barclays decía que si se cierra el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo subiría a 80 dólares; Goldman Sachs, a 110; Deutsche Bank, a 120; JPMorgan, a 130, y Rawbank, a 150".

