Morant pide la dimisión de Feijóo: "No habla de la DANA porque su conciencia le dice que hizo mal las cosas"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV asegura que el presidente del PP ha dado "un espectáculo lamentable" y ha "faltado el respeto a las víctimas de la DANA" en su comparecencia en el Congreso. Además, le ha acusado de encubrir a Mazón ante el juzgado de Catarroja.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, lejos de aportar luz sobre la información de la que disponía en la tarde del 29 de octubre de 2024, Feijóo ha optado por embarrar el debate, mezclando las inundaciones de Valencia y la gestión negligente de Carlos Mazón con ETA o las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha pasado por Al Rojo Vivo para hablar sobre la comparecencia de Mazón. Una comparecencia que ha catalogado como "un espectáculo lamentable", ya que, para ella, el líder del PP se ha dedicado a "defender la mentira" y ha mostrado "su inhumanidad al confrontar las víctimas de ETA y las de la DANA".

"Mintió al decir que había estado informado por Mazón, y ahora hemos descubierto que esa información llegó a las ocho de la tarde, hasta que Mazón salió del Ventorro nadie del PP sabía lo que estaba ocurriendo", ha asegurado la líder de los socialistas valencianos, que ha insistido en la gravedad de que Feijóo mintiese en un primer momento asegurando que había estado en contacto con el president de la Generalitat Valenciana durante toda la tarde.

En consecuencia, Morant ha pedido públicamente la dimisión de Feijóo como presidente del Partido Popular: "La mentira en política no cabe, y por lo tanto Feijóo debería dimitir".

Asimismo, la titular de Ciencia e Innovación ha acusado al líder de la oposición de encubrir a Carlos Mazón para evitar que tenga que asumir responsabilidades penales por las 230 muertes que se produjeron a causa de la riada: "Feijóo no le ha pedido el acta a Mazón, es responsable de que siga aforado y protegido y no vaya al Juzgado de Catarroja como le ha pedido la jueza".

"Si Feijóo no quiere hablar aquí de la DANA es porque algo en su conciencia le dice que se hicieron mal las cosas", ha aseverado la líder del PSPV, Diana Morant, para concluir su entrevista en Al Rojo Vivo.

