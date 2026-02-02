Carmen Morodo, sobre la comparecencia de Feijóo: "Aquí se ha utilizado el Congreso como un acto más de la campaña de las elecciones de Aragón"

La periodista ha alertado del riesgo de "instrumentalizar el dolor" en la comisión de investigación de la DANA, al tratarse de un asunto de enorme sensibilidad: "Estamos hablando de víctimas".

La periodista Carmen Morodo ha analizado en Al Rojo Vivo la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados. Una sesión que estuvo marcada por interrupciones constantes, evasivas y mucho barro. El líder del PP basó su defensa en su larga trayectoria política y sostuvo que no tenía "ninguna autoridad" para contradecir las decisiones adoptadas por Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

Morodo ha subrayado que, a su juicio, existe una utilización política del Congreso: "Aquí hay una instrumentalización del Parlamento como un acto más de la campaña de las elecciones en Aragón, y por eso se cita a Feijóo, igual que ocurrirá con Salazar el jueves en el Senado".

La periodista fue aún más contundente al advertir del riesgo de "instrumentalizar el dolor", al tratarse de un asunto especialmente sensible: "Estamos hablando de víctimas, y este tema es mucho más delicado incluso que el caso de Salazar".

