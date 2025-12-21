Ahora

21D

La derecha roza el 60% tras la debacle del PSOE, pero Guardiola sigue atada a Vox

Elecciones 21D

Montesinos habla de "victoria agridulce" en el PP: "Vox está muy fuerte y hay preocupación"

La enemistad entre María Guardiola y Santiago Abascal se ha hecho patente durante toda la campaña y los populares temen que, ante su gran auge, Vox complique la negociación para sacar adelante el Gobierno extremeño.

Montesinos habla de "victoria agridulce" en el PP: "Vox está muy fuerte y hay preocupación"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

María Guardiola ha ganado las elecciones en Extremadura, pero para Pablo Montesinos, se podría hablar de una "victoria agridulce" para el PP. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha subido un escaño con respecto a los comicios de 2023, pero, además de no lograr la mayoría absoluta, tampoco ha alcanzado el objetivo de llegar a los 30 representantes.

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que "Vox está muy fuerte y hay preocupación entre los barones territoriales y destacados miembros del PP con esa subida tan fuerte". En las filas del PP temen que Vox pueda complicarles "la negociación que está por venir" para formar Gobierno en Extremadura.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D

Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D

ESCRUTINIO: 99.89%

Actualizado a las: 23:42

      • Extremadura

      Resultado de las elecciones en

      Badajoz Cáceres Mérida Plasencia Don Benito Almendralejo Villanueva de la Serena Navalmoral de la Mata Zafra Montijo
      DATOS
      PACTOMETRO
      2023

      Total escaños: 0

      Mayoría absoluta: 33 escaños

      Selecciona los partidos para formar gobierno

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 62.73%

      -9.7 %
      Votos contabilizados: 539,251 99.89%
      Abstenciones: 320,292 37.26%
      Votos en blanco: 6,218 1.17%
      Votos nulos: 10,615 1.96%

      Resultado de las elecciones en

      Badajoz Cáceres Mérida Plasencia Don Benito Almendralejo Villanueva de la Serena Navalmoral de la Mata Zafra Montijo

      Cabe recordar que Guardiola adelantó las elecciones ante la falta de apoyos para aprobar los Presupuestos autonómicos. Además, como ha destacado Montesinos, "la enemistad entre Abascal y María Guardiola es absoluta y se ha demostrado en toda la campaña, hasta el punto de que Abascal llegó a sugerir que habría que cambiar de candidata".

      *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

      Las 6 de laSexta

      1. La derecha roza el 60% tras la debacle del PSOE, pero Guardiola sigue atada a Vox
      2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
      3. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre
      4. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
      5. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
      6. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona enfrentan su quinta noche a la intemperie