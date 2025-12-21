Montesinos habla de "victoria agridulce" en el PP: "Vox está muy fuerte y hay preocupación"

La enemistad entre María Guardiola y Santiago Abascal se ha hecho patente durante toda la campaña y los populares temen que, ante su gran auge, Vox complique la negociación para sacar adelante el Gobierno extremeño.

María Guardiola ha ganado las elecciones en Extremadura, pero para Pablo Montesinos, es una "victoria agridulce" para el PP. Aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo ha aumentado un escaño respecto a 2023, no ha logrado la mayoría absoluta ni los 30 representantes deseados. Montesinos señaló en Al Rojo Vivo que la fortaleza de Vox preocupa a los barones del PP, ya que podría complicar las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura. Guardiola adelantó las elecciones por falta de apoyo para los Presupuestos, y su enemistad con Santiago Abascal se evidenció durante la campaña.

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que "Vox está muy fuerte y hay preocupación entre los barones territoriales y destacados miembros del PP con esa subida tan fuerte". En las filas del PP temen que Vox pueda complicarles "la negociación que está por venir" para formar Gobierno en Extremadura.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 99.89% Actualizado a las: 23:42 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.73% -9.7 % Votos contabilizados: 539,251 99.89% Abstenciones: 320,292 37.26% Votos en blanco: 6,218 1.17% Votos nulos: 10,615 1.96%

Cabe recordar que Guardiola adelantó las elecciones ante la falta de apoyos para aprobar los Presupuestos autonómicos. Además, como ha destacado Montesinos, "la enemistad entre Abascal y María Guardiola es absoluta y se ha demostrado en toda la campaña, hasta el punto de que Abascal llegó a sugerir que habría que cambiar de candidata".

