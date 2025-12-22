Ahora

Elecciones 21D

María Guardiola responde a laSexta sobre las posibles exigencias de Vox para formar Gobierno: "No me preocupa"

Guardiola se ha mostrado satisfecha con los resultados electorales y asegura que hablará con todas las formaciones políticas. Además, avisa a Vox de que "la única opción posible somos nosotros".

reacción de guardiola
María Guardiola ha llegado muy sonriente a la rueda de prensa para valorar el resultado electoral de Extremadura. El PP ha ganado las elecciones con un más del 43% de los votos y ha conseguido un escaño más del que obtuvo en 2019.

Sin embargo, no ha logrado la ansiada mayoría absoluta y todavía dependerá de Vox para gobernar, que además ha conseguido 11 escaños, seis más de los que tenía anteriormente.

En este sentido, Guardiola afirmado que la suya no es una "victoria agridulce" y que llega "con mucha fuerza y ganas de seguir trabajando".

La popular ha conversado con Ana Pastor antes de hacer sus primeras declaraciones públicas y ha confirmado que tendrá que "hablar" con Vox porque "yo hablo con todo el mundo, lo he hecho siempre". Además, ha instado al partido de Santiago Abascal a "hacer una lectura real del resultado de las urnas".

      "Hemos sacado 11 escaños al PSOE, cuatro más a toda la izquierda. Creo que la única opción posible somos nosotros", ha esgrimido.

      Sin embargo, al ser preguntada por la posibilidad de que Vox exija formar parte del Ejecutivo autonómico, Guardiola ha tardado unos segundos en responder y ha asegurado que "no me preocupa nada, me preocupa Extremadura".

