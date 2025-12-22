María Guardiola responde a laSexta sobre las posibles exigencias de Vox para formar Gobierno: "No me preocupa"

Guardiola se ha mostrado satisfecha con los resultados electorales y asegura que hablará con todas las formaciones políticas. Además, avisa a Vox de que "la única opción posible somos nosotros".

María Guardiola, del PP, ha valorado positivamente los resultados electorales en Extremadura, donde su partido ha ganado con más del 43% de los votos y ha sumado un escaño respecto a 2019. Aunque no ha alcanzado la mayoría absoluta, dependerá de Vox, que ha obtenido 11 escaños, para gobernar. Guardiola ha asegurado que no considera su victoria "agridulce" y que está motivada para continuar trabajando. Ha conversado con Ana Pastor y ha confirmado que dialogará con Vox, instándoles a interpretar los resultados correctamente. Al ser consultada sobre la posible participación de Vox en el Ejecutivo autonómico, ha enfatizado su preocupación por Extremadura.

María Guardiola ha llegado muy sonriente a la rueda de prensa para valorar el resultado electoral de Extremadura. El PP ha ganado las elecciones con un más del 43% de los votos y ha conseguido un escaño más del que obtuvo en 2019.

Sin embargo, no ha logrado la ansiada mayoría absoluta y todavía dependerá de Vox para gobernar, que además ha conseguido 11 escaños, seis más de los que tenía anteriormente.

En este sentido, Guardiola afirmado que la suya no es una "victoria agridulce" y que llega "con mucha fuerza y ganas de seguir trabajando".

La popular ha conversado con Ana Pastor antes de hacer sus primeras declaraciones públicas y ha confirmado que tendrá que "hablar" con Vox porque "yo hablo con todo el mundo, lo he hecho siempre". Además, ha instado al partido de Santiago Abascal a "hacer una lectura real del resultado de las urnas".

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 99.89% Actualizado a las: 23:42 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.73% -9.7 % Votos contabilizados: 539,251 99.89% Abstenciones: 320,292 37.26% Votos en blanco: 6,218 1.17% Votos nulos: 10,615 1.96%

"Hemos sacado 11 escaños al PSOE, cuatro más a toda la izquierda. Creo que la única opción posible somos nosotros", ha esgrimido.

Sin embargo, al ser preguntada por la posibilidad de que Vox exija formar parte del Ejecutivo autonómico, Guardiola ha tardado unos segundos en responder y ha asegurado que "no me preocupa nada, me preocupa Extremadura".

