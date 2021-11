María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo cómo han avanzado las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la "importancia" de PNV como socio del Gobierno.

Ante la situación actual, en la que el PNV aún no ha dado su apoyo a las nuevas cuentas del Gobierno de Sánchez, la ministra Montero ha destacado que para ellos la alianza como socio de Gobierno con el PNV es prioritaria, más allá de la aprobación de las cuentas. "El Ministerio lo ha intentado y ha considerado que las demandas que eran razonables se atendieran hacia esta formación política", ha incidido Montero, intentando quitar peso a que el PNV aún no haya dado su sí a Bolaños, el hombre que está liderando la negociación.

Así, la ministra de Hacienda ha explicado que "más allá de que haya algún fleco por el que el PNV aún no haya anunciado su apoyo, espero contar con él". "Insisto, en toda la legislatura, el PNV es un socio prioritario", ha añadido.

Ahora mismo el Gobierno ya tiene asegurado que sus Presupuestos saldrán adelante con los apoyos de ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, PCR y Nueva Canarias. No obstante, queda en el aire la postura del PNV, que ayer mismo decía que seguían negociando.

La ministra Montero se ha mostrado crítica además con la postura de la derecha, afirmando que para ellos "no es una buena noticia que haya un acuerdo para los PGE". Algo, que justo en este momento de recuperación, en el que hay que remar unidos, "no me cabe en la cabeza".

Precisamente sobre las críticas de la derecha por las negociaciones con fuerzas independentistas, la ministra ha defendido que los acuerdos han tenido que ver con los "derechos de los ciudadanos, infraestructuras, inversiones, y en ningún caso con cuestiones que saben las fuerzas independentistas que nos separan de la unidad de España".