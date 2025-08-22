Lucía Méndez, sobre los incendios en Castilla y León: "Si no se habla de un plan concreto para combatir la despoblación, no se podrán evitar estos incendios"

La periodista evoca su tierra natal y advierte sobre un abandono que, dice, se arrastra desde hace años: "Ya no se mantienen limpios los campos como cuando éramos pequeños y los trabajábamos".

Lucía Méndez, periodista de El Mundo oriunda de Zamora, reflexiona sobre los incendios en Castilla y León y su experiencia en la región donde creció. "Cada uno puede poner el foco donde quiera, pero si ha quedado algo claro estos días es que una gran parte de la causa de este desastre, más allá del cambio climático, se debe al abandono y a la despoblación", señala.

Por eso, advierte: "Si no se habla de un plan concreto para combatir la despoblación, no se podrán evitar otros incendios".

Méndez ha insistido en que no se trata de negar la crisis climática, sino de afrontar otra realidad que lleva décadas instalada en la España vacía: "Un pacto contra el cambio climático es una tautología, no sé en qué consiste".

La periodista recuerda cómo era la zona cuando era niña: "La región lleva denunciando durante mucho tiempo su situación: los campos abandonados, sin labranza ni ganadería, ya no se mantienen limpios como cuando éramos pequeños y trabajábamos en los campos".Y añade: “Mientras esto no quede claro, y parece que en el debate político no se está hablando de ello, es importante reunirse con los municipios para analizar a qué se deben realmente los incendios".

Para Méndez, la magnitud de estos fuegos es histórica: "Estos incendios no tienen precedentes".