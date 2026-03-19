Monrosi: "Todos los partidos que integran Sumar llevan semanas contando que le han pedido a Bustinduy por tierra, mar y aire que lidere este espacio"

¿Liderará Pablo Bustinduy el nuevo espacio de Sumar? El periodista José Enrique Monrosi lo analiza en este vídeo. Antonio Maíllo, de IU, ha pedido que se elija al candidato antes de mayo.

Esta misma semana, tras las elecciones de Castilla y León, donde la coalición IU-Sumar no consiguió ni un escaños, tampoco Podemos, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, pedía elegir al candidato del nuevo Sumar antes de mayo, a la vez que afirmaba que no se plantean romper el Gobierno. Maíllo avisaba que "los espacios vacíos no proceden".

Desde entonces, el nombre que se ha escuchado es el del actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Así, y según una noticia publicada por el periodista José Enrique Monrosi en elDiario.es, Sumar le pedía a Bustinduy que liderara ese espacio, y horas después de esta publicación, tal como recuerda Antonio García Ferreras, Sumar decía que no le había pedido nada a Bustinduy: "Es increíble", afirmaba Monrosi en Al Rojo Vivo.

"Todos los partidos que integran Sumar llevan semanas contando, y esta semana nos lo han contado a nosotros [a elDiario.es], que le han pedido a Bustinduy expresamente por tierra, mar y aire que, por favor, se haga cargo de la situación, y es una persona de consenso para ponerse al frente, para ser candidato y liderar ese espacio. Nos lo han contado los dirigentes de esos partidos", afirma Monrosi.

Es más, "en el equipo de Bustinduy nos han reconocido que eso es cierto. Sin embargo, lo publica elDiario.es. y nos dicen que Bustinduy se ha enfadado, que le había sentado mal y nos pidió, por favor, que rectificásemos. Y eso es lo que pasó", subraya el periodista.

Por otro lado, la izquierda ha vuelto a mover ficha y este vez Gabriel Rufián en la gira de contactos que anunció que iba a hacer con los líderes de los partidos de izquierda del país, se reunirá en otro acto para debatir por la unidad de la izquierda con Irene Montero y Xavier Domènech. El acto se celebrará en Barcelona el próximo 9 de abril.

"No me sorprende", asegura Monrosi, añadiendo que el titular sería que "Podemos mueve ficha con Rufián mientras Sumar sigue en el limbo porque Podemos eran muchas cosas, pero han demostrado que son listos y que son rápidos, muchas veces".

Con esto, Monrosi quiere hacer una reflexión y una apreciación aboslutamente personal: "Creo que la radiografía del momento es básicamente la de dos proyectos políticos absolutamente a la deriva por su propio mérito, el de Podemos y el de Sumar, por diferentes razones, y el de un político muy popular [Rufián] y esto es opinión mía, del tengo la sensación que ya hace tiempo se le quedó pequeño el espacio que representan Esquerra Republicana de Catalunya y el independentismo catalán y que aspira a ser candidato, pero que no tiene una organización política que le respalde", asegura Rufían.

Desde el entorno de Rufián, señalan a laSexta que es un acto más y que no se puede hablar de alianza electoral ni de coalición: "Será un charla similar a la que Rufián mantuvo el pasado mes de febrero en Madrid con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado, un coloquio en el que el diputado catalán planteó la necesidad de unidad en la izquierda, provincia a provincia, para frenar el avance electoral de la extrema derecha".

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