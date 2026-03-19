Monrosi especifica cuáles serán las medidas que este viernes aprobará el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Irán: "No habrá medidas de vivienda"

El periodista José Enrique Monrosi señala que este viernes "se va a volver a demostrar la cada vez menor influencia que tiene la izquierda parlamentaria, en general, y el socio de coalición minoritario del Gobierno en las decisiones que toma el PSOE". En el vídeo, los detalles.

Este viernes, el Gobierno aprobará una serie de medidas anticrisis para limitar la subida de la factura de luz y la gasolina por la guerra en Irán. Las medidas en vivienda parece que, de momento, no estarán contempladas en este decreto: "La información que tenemos es que no", informa en Al Rojo Vivo el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es.

Y mañana, también, añade Monrosi, "se va a volver a demostrar la cada vez menor influencia que tiene la izquierda parlamentaria en general, y el socio de coalición minoritario del Gobierno en las decisiones que toma el PSOE, que llevan exigiendo medidas de vivienda, que es una de las principales crisis que atraviesa el conjunto de la ciudadanía española, dessde, prácticamente, toda la legislatura".

Las medidas que el Ejecutivo anunciará este viernes, van a consistir en "medidas fiscales, rebajas de impuestos, alguna ayuda directa o indirecta a algún sector específico, de los más afectados por el aumento del precio de los carburantes, y luego medidas de un poco más calado respecto a las energías renovables", ya que "el discurso del Gobierno, en este caso acertado, es que son las energías renovables precisamente las que pueden ayudar a España a blindarlo de las consecuencias de conflictos como este", concluye Monrosi, recordando las declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno a su llegada al Consejo Europeo.

"No es el petróleo, no es el gas; es el sol y el viento", ha asegurado Sánchez. "Desgraciadamente hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios, para tratar de debilitar las políticas climáticas. Pero España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa puesta por las renovables hace que nuestras industrias, nuestros trabajadores y nuestros hogares sufran un menor impacto", ha asegurado.

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