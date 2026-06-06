Del beso al suelo de Juan Pablo II en 1982 al 2026 con León XIV: así han sido las otras visitas papales a España

Los detalles Tras la visita de hace 44 años, la primera de un Santo Padre en el ejercicio de sus funciones, tan solo Francisco no ha viajado al país. Benedicto XVI, protagonista de unas históricas Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011.

Hace 44 años, un papa visitó España por primera vez. En 1982, Juan Pablo II llegó tras posponer su visita por un atentado. Su estancia, la más larga de un pontífice en el país, abarcó ciudades como Ávila, Sevilla y Madrid. Regresó en 1989 y 1993, consagrando la catedral de La Almudena. En 2003, reunió a un millón de jóvenes en Cuatro Vientos. Benedicto XVI visitó en 2006 y 2010, consagrando la Sagrada Familia, y en 2011, presidió una Jornada Mundial de la Juventud. Desde entonces, ningún papa ha vuelto, hasta la reciente visita de León XIV a Madrid.

Han pasado 44 años desde la primera vez que un papa visitó España. Desde ese momento, desde esa ocasión, en la que un Sumo Pontífice en el ejercicio de su cargó pisó el país. En el recuerdo, en ese año 1982, la imagen de Juan Pablo II besando el suelo de Barajas nada más aterrizar en el aeropuerto.

Su llegada se pospuso un año por el atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro y sigue siendo la más larga de un papa en España.

Fue a Ávila, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Zaragoza, Valencia Santiago de Compostela y, como ahora hace León XIV, Madrid y Barcelona.

Regresó en 1989 como peregrino a Covadonga y Santiago, donde preside la Jornada Mundial de la Juventud. Cuatro años después, en Xacobeo, visitó Sevilla para estar en la aldea de El Rocío.

Fue un viaje que aprovechó para, por primera vez, consagrar una catedral española. Fue en La Almudena, en la capital de España.

En 2003, dos años antes de morir, realizó su última visita para una vigilia que reunió a un millón de jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Benedicto XVI, su sucesor, visitó Valencia en 2006 eclipsando el accidente en el Metro en el que cinco días antes murieron 43 personas. Su siguiente visita fue en 2010, como peregrino de la fe en Santiago para consagrar la Sagrada Familia. En 2011 se despidió de España con una Jornada Mundial de la Juventud histórica que congregó a casi un millón de jóvenes de 200 países.

Desde entonces, un papa no ha vuelto a España. Francisco no visitó el país, pero León XIV, apenas un año después de ser nombrado Sumo Pontífice, ya está en Madrid. Ya está en la primera de los cuatro lugares que va a visitar junto a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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