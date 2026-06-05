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Crimen prescrito

A Juan Navarro lo mataron en familia hace 30 años: su hermana confiesa que su madre lo apuñaló, su padre lo remató y después lo descuartizaron

Los detalles La hermana ha relatado cómo Juan, que era toxicómano, tuvo una violenta discusión con su padre que acabó mal. La madre le apuñaló en la espalda con un destornillador, su padre lo remató con una piedra y los descuartizaron para enterrarlo en el corral.

A Juan Navarro lo mataron en familia: 30 años después su hermana confiesa que su madre lo apuñaló, el padre lo remató y lo descuartizaron
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Juan Navarro, llevaba más de 30 años desaparecido. La última vez que se le vio tenía 27 años y, desde entonces, no había surgido ninguna pista sobre su paradero. Hasta este viernes, cuando hemos sabido que su hermana ha confesado el crimen, que lo mataron en familia.

Esta información se ha conseguido gracias a una encerrona organizada por el resto de la familia, que nunca creyeron que Juan se hubiera marchado de Denia, sin más, el 15 de agosto de 1993. De hecho, les sorprendió que su madre tardase en denunciar la desaparición.

Todo sucedió en el año 1993. Nada se sabía, hasta que hace unos meses, la hermana de Juan confiesa. Es entonces cuando les cuenta que Juan, que era toxicómano, tuvo una violenta discusión con su padre que acabó mal.

La hermana relata cómo, en medio de esa pelea, la madre cogió un destornillador y se lo clavó en la espalda. Después, fue el padre quien lo remató, golpeándole con una piedra. Tras comprobar que estaba muerto, decidieron descuartizarlo y enterrarlo en el corral. Todo ante la presencia y la mirada de la hermana que, muchos años después, les ha retrasado.

¿Por qué confiesa ahora?

Este caso, el de la desaparición y presunto crimen de Juan Navarro, tiene más giros de guion.

El padre murió en 2009 y, desde ese momento, la familia ya no vive en su casa de Denia, Alicante. Es el presunto lugar del crimen. De hecho, la dueña actual hizo obras y el corral es ahora parte de la casa. Había que picar suelo y es lo que ha hecho la familia por su cuenta, asumiendo los costes.

Además, hay que recordar que han pasado casi 33 años, el crimen habría prescrito y la jueza no autorizó encargarle la búsqueda a la Policía.

Descubierto por unas obras

Pese a ello, la Policía estuvo hace tres días en el presunto lugar del crimen, en la vivienda de Denia. Todo porque el martes, los obreros levantaron el suelo de la casa para hacer las obras y el miércoles fue el turno de la Policía Científica, que se llevaron los restos para hacerle la prueba de ADN y saber si corresponden o no a Juan Navarro.

laSexta ha podido saber que la Policía ya está investigando todo lo descubierto, aunque no han hallado el esqueleto completo, solo restos de huesos que se corresponderían con un fémur.

De los huesos tienen que extraer el ADN para cotejarlo con el obtenido en las muestras de saliva tomadas a la madre y un hermano, a los que también han tomado declaración estos días.

Aun así, de dar positivo, de tratarse de Juan Navarro y de haberlo asesinado su familia, la jueza ya lo adelantó: el crimen habría prescrito.

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