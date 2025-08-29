Monrosi contesta a Mañueco cuando dice que lo de los incendios no es ideología: "Sí lo es, tus socios niegan el cambio climático y eso cuesta vidas"

Tras la comparecencia del presidente de Castilla y León en las Cortes para dar explicaciones sobre su gestión de los incendios, el periodista José Enrique Monrosi apunta algunas apreciaciones y valoraciones. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, responde a algunos de sus compañeros que han señalado que el mensaje que publicó Óscar Puente sobre los incendios, para criticar a Mañueco, es peor que llamar "pirómana" a la directora general de Protección Civil, o que es lo más "infame" que han escuchado nunca en la vida política.

Monrosi, que criticó en su día ese mensaje de Puente -que luego borró- pide no tomar a la gente por tonta: "Decir que es la afirmación más deleznable de la historia de nuestra democracia... No tomemos a la gente por tonta, ni faltemos al respeto a la memoria", asegura el periodista, recordando algunas de las barbaridades que ha dicho a lo largo de su historia política.

"He escuchado al PP decir que Pilar Manjón se inventaba que su hijo iba en los trenes del 11M, a una presidenta de una comunidad autónoma [Ayuso] llamar en el Congreso de los Diputados hijo de p*** al presidente del Gobierno, a un líder de la oposición decirle al presidente que estaba traicionando a los muertos por negociar el fin de ETA, llamar en sede parlamentaria 'corruptora de menores' a Irene Montero (...) Calibremos un poco, porque aquí el nivel está muy alto", asegura Monrosi.

Por otro lado, y con respecto a la comparecencia del Mañueco, que comparecía este viernes en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre los incendios, el periodista quiere responderle a una de las declaraciones que ha dicho, que ha sido además uno de los ejes centrales de esa comparecencia.

El presidente de Castilla y León ha pedido "no hacer política con los incendios" ya que "el fuego no entiende de colores políticos", sin embargo, y como afirma Monrosi: "Sí lo es": "Todo es ideología. Tus socios [Vox] tienen una ideología muy determinada que es el negacionismo climático y eso, hoy, cuesta vidas", subraya Monrosi. Así como "poner o no recursos en según qué políticas eso es ideología".

Y Mañueco, concluye el periodista, "debería plantearse si su Gobierno y su partido, que llevan décadas gobernando en CyL, han estado a la altura de las circunstancias". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención de Monrosi en Al Rojo Vivo.