Urquizu afirma que la estrategia del PP es siempre la de "la tinta del calamar": "Generar mucho ruido, evadir su responsabilidad y culpar a los demás"

El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del PSOE, Ignacio Urquizu, analiza la situación del PP tras los incendios que han afectado a comunidades como Extremadura, Galicia y, especialmente, Castilla y León.

Tras los incendios que se han sucedido en diferentes comunidades de España, especialmente en Extremadura, Galicia y, sobre todo, Castilla y León [todas ellas, regiones gobernadas por el PP], Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del PSOE, asegura que si faltaban recursos para extinguir los grandes incendios es porque "el PP llevaba mucho tiempo sin invertir".

Es decir, "si la responsabilidad de la gestión en la Administración es de un partido y dice que no tiene recursos, habrá que preguntarle qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo", señala el profesor.

Además, asegura que la estrategia del PP es siempre la misma: "Consiste, fundamentalmente, en la estrategia de 'la tinta del calamar': generar mucho ruido, intentar evadir su responsabilidad y decir que la culpa es de los otros, cuando en el fondo, en regiones como Castilla y León, donde llevan casi 40 años gobernando, han tenido tiempo para tener una gestión forestal manifiestamente mejor". En el vídeo, todos los detalles de su intervención.