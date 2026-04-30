Ainhoa Martínez tacha de "vergonzosa" la actitud de Vito Quiles con Begoña Gómez: "Estamos viendo lo que él quiere que veamos"

La periodista ha señalado que cree que hay que "quitar la crítica política" de lo que ha sucedido. "Lo que ha pasado es suficientemente grave", ha asegurado, indicando que este tipo de actitudes también las sufren muchos periodistas.

Ainhoa Martínez ha asegurado en Al Rojo Vivo que lo que hace Vito Quiles en el Congreso "no soportaría la convivencia en ninguna empresa privada", señalando que se dedica a "interrumpir y acosar".

De esta forma, tras ver las polémicas imágenes que ha publicado donde se ve cómo aborda a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la periodista ha destacado que cree que lo que pasa es suficientemente grave como "para no hacer crítica política".

"Lo que vemos es lo que quiere que veamos", ha recalcado, dejando claro que se trata de vídeos que están editados. "Es una absoluta vergüenza. No se puede hacer en nombre del periodistmo ni de la verdad", ha criticado.

Por tanto, cree que se deben denunciar este tipo de actitudes porque las sufren también muchos periodistas. "Lo que busca no es informar, es monetizar este tipo de contenido", ha explicado.

Ainhoa Martínez ha reconocido que cree que lo mejor es no entrar al juego porque así no hace el contenido y no monetiza, que es su objetivo. "Busca ganar dinero, no informar", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.