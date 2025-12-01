Mónica García pide al PP que pongan por delante la salud de los ciudadanos para hacer frente a la gripe: "Hay que doblegar la curva"

El contexto Este miércoles se votará un protocolo común contra los virus respiratorios, incluida la gripe, para poder doblegar la curva y disminuir, por ende, los ingresos hospitalarios y, sobre todo, las muertes. El año pasado, los consejeros de Sanidad del PP vetaron ese plan.

La epidemia de gripe este año se ha adelantado y, tal como informa en Al Rojo Vivo la ministra de Sanidad, Mónica García, estamos en el inicio de la curva. Esto es, "ahora mismo, estamos en torno a 40 casos por cada 100.000, el año pasado llegamos a estar en más de 400 por cada 100.000 habitantes.

Por ello, "es ahora cuando hay que actuar", afirma contundente la ministra. El objetivo es, como el de todos los años, disminuir los contagios para proteger a las personas vulnerables y de riesgo: el año pasado la gripe se cobró la vida de 3.300 personas. Por lo que vacunarse de la gripe, según indican las recomendaciones de Sanidad, también resulta fundamental ya que disminuye el riesgo de tener una gripe grave.

De mo que, "cuanto antes se actúe, mejor", insiste García. "Cuanto antes actuemos, más baja será la curva y menos impacto en la morbilidad, sobre todo las personas vulnerables. Por eso, creo que siendo responsables y haciendo memoria, ahora que estamos en los inicios, tomemos las medidas de preocupación, a ver si este año somos capaces de reducir la curva y minimizar tanto los ingresos como los fallecimientos".

Este miércoles, 3 de diciembre, se votará en la Comisión de Salud Pública un protocolo común de respuesta ante los virus respiratorios, incluido, claro está, el de la gripe, en el que los técnicos lleva trabajando más de dos años, un protocolo común que han de aprobar todas las comunidades autónomas y que, tal denuncia, y lamenta García, el PP vetó el año pasado.

"Esperemos que este año, el PP ponga por delante la salud de los ciudadanos, por delante de los intereses partidistas y por los intereses constantes de confrontación", reclama García.

Algunas de las actuaciones que de forma individual podemos hacer para reducir el riesgo de infección y doblegar la curva son las que, como recuerda la ministra, aprendimos en la pandemia del COVID.

Ante síntomas catarrales, usa una mascarilla, especialmente en sitios cerrados; en lugares como, por ejemplo, el transporte público donde hay mucha aglomeración de gente, podemos utilizar una mascarilla para así disminuir el riesgo de contagiarnos y, sobre todo, cuando las autoridades lo indiquen y sean obligatorias, ponte una mascarilla cuando vayas a un centro de salud, hospital o residencia

"Son medidas de sentido común que esperemos que el PP sea capaz de rubricar para que, por lo menos, demos una señal a los/as ciudadanos de que estamos todos a una frente a una epidemia que sabemos que viene todos los años en estas fechas y que el año pasado se cobró la vida de 3.300 personas. Protejamos a los vulnerables e intentemos, casi como un reto de país, doblegar esta curva", finaliza García.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.