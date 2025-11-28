Sanidad espera aprobar un plan común contra la gripe con las comunidades en la próxima Comisión de Salud Pública

¿Por qué es importante?Los contagios están disparados, sobre todo entre los niños más pequeños. Además, España se encuentra en situación de epidemia después de haber superado el umbral.

La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en aprobar un protocolo común frente a virus respiratorios el 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública, tras el apoyo de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. García destacó que el protocolo, similar al documento de recomendaciones del año pasado, incluye medidas como el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, la vacunación y medidas higiénicas. Aunque el protocolo es flexible y adaptable a cada región, García enfatizó la necesidad de trabajar de manera unitaria para mitigar la epidemia de gripe y subrayó la importancia de la prevención para evitar saturaciones en el sistema sanitario.

"Cuando hemos hablado de esto con las comunidades autónomas, creo entender que se han comprometido a que el día 3 van a aprobar un protocolo común. Han intervenido solo dos comunidades (y han ido) en la misma línea que el Ministerio: necesitamos un protocolo común y necesitamos que sea aprobado el día 3 en la Comisión de Salud Pública", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria con las comunidades autónomas, que ha recogido 'Europa Press'.

En este sentido, ha expresado creer que se ha "superado" el contexto del año pasado, cuando varios consejeros se negaron a aprobar el plan y este terminó publicándose como un documento de recomendaciones en la web del Ministerio. "El día 3 veremos a ver qué es lo que se va a votar. Pero es un protocolo que se ha aprobado de manera técnica con todas las comunidades", ha añadido.

La ministra ha detallado, en línea con los últimos datos epidemiológicos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que la curva de gripe está subiendo y ha superado el umbral epidémico, habiendo registrado la semana pasada 40 casos por cada 100.000 habitantes. "Pero lo que queremos evitar es llegar a cifras como el año pasado o como el año anterior, que se llegó a cifras de 400 casos por 100.000 habitantes. De esto van las medidas de prevención, de esto va el protocolo", ha resaltado.

Sobre el texto, ha explicado que "en esencia" es el mismo que se publicó como recomendación el año pasado, con unos criterios "flexibles y adaptables" a las condiciones específicas que presente cada comunidad autónoma. Así, contempla cuatro escenarios de riesgo (0, 1, 2 y 3) y, en función de los mismos, una serie de recomendaciones.

García ha destacado que incluye tres medidas "básicas", entre las que se encuentra en primer lugar el uso de la mascarilla, solo en centros sanitarios y sociosanitarios, como una recomendación si el escenario es leve y llegando a valorar su obligatoriedad ante un incremento de la incidencia. Junto a esto, se hace énfasis en la importancia de la vacunación y, por último, en las medidas higiénicas.

Respecto a la "flexibilidad" del protocolo, ha precisado que esta no significa que las comunidades se puedan negar a implantar alguna de las medidas contempladas, como por ejemplo el uso de mascarillas. "La flexibilidad significa que se adapta a los escenarios reales de todas y cada una de las comunidades, pero los protocolos, como todos los protocolos, dicen que cuando hay una serie de criterios se tienen que adaptar una serie de medidas", ha apuntado.

"Esa flexibilidad tiene que ver, por ejemplo, ahora en el norte y en el sur hay diferentes tasas, hay diferentes incidencias. El norte tiene unas tasas más altas que el sur. No vas a obligar a Extremadura, por ejemplo, ahora, que tiene una incidencia más baja, a tomar las mismas medidas", ha enfatizado.

Con todo, ha insistido en que el protocolo tiene que ser "unitario" y en que es "urgente" trabajar "al unísono" para minimizar los efectos de la epidemia de gripe. "Tiene que ser una llamada de confianza a la ciudadanía para que entiendan que aparcamos, cuando es importante, los intereses partidistas y nos ponemos a trabajar para la salud de la ciudadanía", ha apostillado.

"El sistema nunca está preparado para una epidemia" si no se trabaja en la prevención

Preguntada acerca de si considera que los hospitales este año están preparados para afrontar la temporada de gripe, ha afirmado según lo sucedido en años anteriores que "el sistema nunca está preparado para una epidemia" si no se ha actuado previamente en materia de prevención, lo que se traduce en mayor número de ingresos y mayor número de gente afectada. "Esto es una enseñanza de primer orden de la pandemia", ha aseverado.

"Quiero decir que cuanto antes actuemos y cuanto antes pongamos las medidas de contención, menos va a llegar en número de ingresos y en número de colapsos o saturación, como queramos llamarlo, de nuestro sistema sanitario", ha destacado.

Al hilo, ha comentado que las consejerías ya hacen sus propios planes de invierno para dotar a los hospitales y a los servicios de salud de más profesionales, por lo que ahora lo que se necesita es hacer hincapié en prevención y medidas de contención.

