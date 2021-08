La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que, "sin duda", existe un riesgo de atentado en el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, donde se agolpan los ciudadanos después de la ofensiva talibán.

Así, en una entrevista este lunes en el programa Al Rojo Vivo, la dirigente ha respondido a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ya ha advertido de que, "a pesar de que el ISIS y los talibanes sean enemigos", ante la vulnerabilidad de las personas que hay en el aeropuerto podría producirse un ataque.

"Sin duda, el riesgo de un atentado terrorista en esa situación es real. Tanto las tropas estadounidenses como americanas cuentan con ello, porque existe. Por eso, Biden dijo es que es una de las evacuaciones más difíciles que se han hecho. El riesgo existe", ha reiterado Robles.

"Un fracaso sin paliativos de Occidente"

Asimismo, durante la entrevista, la titular de Defensa también se ha mostrado muy crítica con la forma en la que se ha afrontado este conflicto, que ha durado más de dos décadas. "Lo que hemos vivido en las últimas semanas es un fracaso sin paliativos de Occidente", ha espetado.

Para Robles, Occidente "políticamente tiene que hacer una reflexión", y subraya: "20 años en Afganistán para luego acabar así, 102 militares murieron defendiéndolo y el mejor homenaje es ayudar a estas personas", apunta.

En esta línea, Robles también ha puesto el foco en las mujeres que, según recuerda la ministra, constituyen uno de los colectivos más vulnerables. "Me preocupan mucho las mujeres. Estoy desolada, es un drama personal porque veo su situación y no me quisiera poner en su lugar", ha lanzado.

Así, la mandataria ha concluido que el Ejecutivo y el Ejército seguirán trabajando para rescatar al mayor número de gente posible, pero una vez más ha incidido en sus limitaciones: "Mientras se pueda, seguiremos haciendo los vuelos, pero eso no depende de nosotros, sino de EEUU", concluye.