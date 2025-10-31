Miguel Sebastián, sobre Sánchez tras su comparecencia en el Senado: "Claramente salió ganando, jugando en campo contrario y con el árbitro en contra"

El profesor Miguel Sebastián analiza en Al Rojo Vivo la comparecencia de Sánchez en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo. En el vídeo, todos los detalles.

Miguel Sebastián, profesor en la Universidad Complutense, señala que Pedro Sánchez "claramente salió ganando" de su comparecencia en el Senado, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. El presidente del Gobierno fue llamado por el PP para que acudiera a la Cámara Alta a dar explicaciones sobre este presunto caso de corrupción.

"Claramente salió ganando, tanto en las formas como en el contenido, porque no le han pillado en ningún renuncio, y esto, en parte, ha sido porque la estrategia de Vox y del PP, que se ha demostrado que iban conchabados, porque tenían la misma estrategia, era la de no dejarle responder", afirma Sebastián.

Por lo que, tal como argumenta el profesor, "si tú no le dejas responder y le ametrallas con preguntas, es imposible que vaya a meter la pata". Por tanto, el presidente salió "bastante airoso", subraya Sebastián, "jugando en campo contrario y, de esto se habla poco, con el árbitro en contra, porque el presidente de la comisión tuvo una actuación realmente decepcionante (...) Él tiene que ser neutral y exquisito en las formas, y no lo fue". En el vídeo podemos ver completa su opinión.

