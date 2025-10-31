Ahora

Julia Otero reflexiona sobre las memorias del emérito: "Es un señor mayor que está triste y melancólico porque quisiera morir en su país"

La periodista Julia Otero explica a Antonio García Ferreras qué le parecen las memorias de Juan Carlos I y por qué cree que ha escrito este libro, 'Reconciliación' (Planeta), que llega a España el 3 de diciembre. En el vídeo, todos los detalles.

Julia Otero, directora de 'Julia en la onda', todos los sábados y domingo, de 8.00 a 12.00 h en Onda Cero, reflexiona sobre algunos de los extractos que los medios de comunicación hemos ido publicando del libro 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I que se publican en Francia el 5 de noviembre y en España el 3 de diciembre, por Planeta.

"Es un señor mayor, y lo que aplicamos a nuestros padres o abuelos, también se le aplica a él. Es cierto que el verbo "chochear" ya no es bonito, pero creo hay algo de eso en la actitud del rey emérito", reflexiona Otero.

Por otra parte, asegura la periodista que no hay ninguna noticia nueva en ese libro que no sepamos de él: "¿Dónde está la noticia: en que tenía buena relación con Franco, en lo que dice de la reina Letizia?", señala, haciendo hincapié en que ella es muy 'letizista' y en cómo Letizia ha cambiado para bien la monarquía.

"Es un señor mayor", insiste Otero, reflexionando sobre el por qué el emérito escribe ahora este libro: "Es un señor mayor que está triste y melancólico porque quisiera morir en su país, y ahí, supongo, que ha ejercido una especie de pequeña venganza o una forma de decir que no quiere que la historia la resscriban otros", conlcuye Otero. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

