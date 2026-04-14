Miguel Sebastián reacciona al bloqueo de EEUU en Ormuz: "Creo que es la única medida inteligente que han tomado"

El profesor de Economía ha destacado en Al Rojo Vivo que, con esta medida, el presidente de Estados Unidos lo que está haciendo es obligar a que se produzca una negociación para poner fin al conflicto en Irán.

Miguel Sebastián ha reconocido que el bloqueo del estrecho de Ormuz le parece la única "medida inteligente" que ha tomado Estados Unidos en el último mes y medio porque "les obliga a negociar".

El profesor de Economía ha señalado que Donald Trump necesita salir de este conflicto antes de que se produzca un deterioro de la situación económica en EEUU.

Por tanto, el mercado anticipa que habrá algún tipo de acuerdo "en un horizonte no muy lejano". Sin embargo, ha destacado que todavía hay "mucha incertidumbre", señalando que si no fuese así, el precio del petróleo bajaría más.

Miguel Sebastián ha explicado que una de las cosas que ya han sucedido es que el euro ha recuperado el nivel que tenía antes del ataque a Irán. "Eso quiere decir que la fortaleza del dólar se ha terminado y volvemos a un dólar débil, que es lo que le gusta a Trump", ha explicado.

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