La jueza del caso del ático de Ayuso pregunta a la Fiscalía si es competente para investigar la compra

Los detalles En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta y que data del pasado 3 de septiembre, la magistrada de la plaza 8 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid pide al ministerio fiscal "que informe sobre la competencia" de su juzgado.

Una jueza de Madrid ha solicitado a la Fiscalía determinar si su juzgado es competente para investigar la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, realizada por una empresa pública de la Comunidad de Madrid. La magistrada espera el informe fiscal para decidir el curso de la investigación, que fue impulsada por denuncias de Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa. Estas denuncias sugieren posibles delitos de malversación y prevaricación en la adquisición del inmueble. El PSOE y Más Madrid critican la opacidad de la operación y sospechan de irregularidades en la compra y venta del ático.

Una jueza de Madrid ha consultado a la Fiscalía si es competente para investigar varias denuncias sobre la compra, por 6,3 millones de euros, de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta y que data del pasado 3 de septiembre, la magistrada de la plaza 8 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid pide al ministerio fiscal "que informe sobre la competencia" de su juzgado "y lo que a su derecho convenga" respecto a la investigación del inmueble de lujo comprado por Planifica Madrid.

Una vez reciba el informe de la Fiscalía, la jueza "acordará lo que proceda", según concluye la providencia, en la que incorpora varios escritos de los partidos Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa, que solicitaron su personación en la causa. La consulta a Fiscalía suele ser el procedimiento habitual a la hora de abrir una investigación penal tras incoar diligencias previas. El pasado mes de agosto, la Fiscalía remitió al juzgado cuatro denuncias sobre la adquisición del inmueble.

La primera de esas denuncias fue de Iustitia Europa -una acusación habitual en procedimientos por corrupción-, en la que apunta la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en la compra de ese ático por un importe de 6,3 millones de euros.

Ese partido político quiere conocer el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos que justificarían la compra de ese ático como oficina temporal o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones.

El PSOE, por su parte, optó por presentar la denuncia ante la Fiscalía al entender que se ha podido incurrir en delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación. Para los socialistas, o hay "una gravísima irresponsabilidad negligente" en una adquisición con una finalidad imposible de cumplir o "toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial". Según su denuncia, la venta "precipitada" del inmueble que acaba de emprender Planifica Madrid es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal".

Más Madrid tilda de "opaca" la operación inmobiliaria y asegura que se llevó a cabo "sin sujeción alguna al procedimiento legalmente establecido". Este partido también formalizó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas donde señala un posible menoscabo de fondos públicos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

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