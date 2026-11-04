Juan Lobato, sobre la dimisión de Puente: "Hemos vuelto a los orígenes de la política: primero se gestiona la emergencia, después se dan explicaciones y, tercero, se asumen responsabilidades"

El ex secretario general del PSOE valora en Al Rojo Vivo el relevo al frente de Transportes y el nombramiento de Carlos Cuerpo para asumir temporalmente las competencias del departamento tras la salida del ministro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asumirá de forma transitoria las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la salida de Óscar Puente. El anuncio se ha producido esta mañana en el Palacio de la Moncloa, en una comparecencia breve y a menos de un mes de las elecciones.

"He decidido que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asuma de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible. El vicepresidente Cuerpo ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan. Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha señalado Sánchez, que también ha acusado a la derecha y a la extrema derecha de alimentar la polarización política.

En Al Rojo Vivo, el exsecretario general del PSOE Juan Lobato ha valorado el relevo y ha destacado que, con esta decisión, se recuperan los procedimientos habituales de la política. "Hemos vuelto a los cánones de la política. Primero se gestiona la emergencia, después se dan explicaciones públicas y parlamentarias y tercero, se asumen responsabilidades", ha afirmado.

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