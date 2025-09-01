Ahora

García Aller, contra el discurso de PP y Vox sobre migración: "Por más que lo repitan, es mentira que haya un vínculo entre migración y delincuencia"

La periodista Marta García Aller analiza en 'Al Rojo Vivo' el discurso migratorio de la derecha y la ultraderecha. En el vídeo, todos los detalles.

Parece que el PP empieza a aproximarse al discurso migratorio de la ultraderecha de Vox, tal como pudimos ver este mismo domingo en las palabras de Alberto Núñez Feijóo o en el mensaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó en su cuenta de X.

"La gran victoria de Vox es esa, lo es también de la extrema derecha en muchos países europeos: convencer a la opinión pública de un problema que es más percibido que real", afirma la periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial', desmintiendo así el discurso de la derecha y extrema derecha.

"Los datos no lo avalan, por más que lo repita Vox y por más que el PP esté dando a entender que hay un vínculo entre migración y delincuencia es una falsedad", afirma, admitiendo, no obstante, que "esa percepción de inseguridad da votos".

Aunque también es cierto, añade, que "fabricar las polémicas no siempre funciona, como vimos en Torre-Pacheco", algo que demuestra, concluye García Aller, que en la memoria española hay algo que nos recuerda que "la migración es algo que nos puede pasar a cualquiera y que es una cuestión de derechos humanos". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

