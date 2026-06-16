Margallo responde en Al Rojo Vivo a la polémica sobre los regalos a ministros: "Si me hubiese llegado alguno, hubiese ido a Protocolo"

El exministro popular, José Manuel García Margallo, defiende que no recibió regalos durante su etapa en el Gobierno. En el vídeo, podemos ver su entrevista completa con Antonio García Ferreras.

José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores desde 2011 hasta 2016 con el Gobierno de Mariano Rajoy, entra en directo en Al Rojo Vivo para aclarar la polémica de los regalos internacionales a ministros y otras personalidades a raíz de las joyas de Zapatero encontradas en su despacho y la declaración del exministro Miguel Sebastián.

Tal como declaró Sebastián en laSexta, a él le entregaron en un viaje a Arabia Saudí hasta tres piezas que decidió dejar en una vitrina en el Ministerio de Industria. Explicó que a él le aseguraron que "lo habitual" era que esos regalos se los quedara la persona que los recibía: "Yo pregunté en el ministerio qué era lo habitual hacer en esos casos y me dijeron que lo habitual es que estos regalos de cortesía en viajes internacionales se los quedara el ministro", explicaba. Pero tras un debate, revela, decidieron dejarlo en el ministerio.

Sebastián, visiblemente molesto, respondía así este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo: "Me parece intolerable que se diga que ahí puede haber cohecho. Es un absolutamente desconocimiento de cómo funcionaban los regalos de cortesía en los viajes internacionales y que es imposible rechazar esos regalos".

Por eso mismo, la pregunta de Antonio García Ferreras al exministro popular, García-Margallo, es directa: ¿Recibió usted regalos durante su etapa de ministro? "Que yo sepa, ninguno", responde. "Digo que no sepa, porque había una orden estricta de que si llegase algún regalo, que no me consta que llegó, se diese inmediatamente a Protocolo y por lo tanto, pues yo no he tenido conocimiento de eso", aclara.

Además, señala que como desde estos últimos días se lo están preguntando, preguntó a su mujer si habían tenido alguna joya, también a su secretaria de la época y "todas me contestaron eso mismo: que si hubiese llegado a un regalo, hubiese ido a Protocolo, que es lo que dice en las leyes vigentes desde el tiempo de los romanos".

Es más, según explica el exministro, él ingresó en el cuerpo de inspectores técnicos Fiscales del Estado en el año 1968 y "ya sabíamos que los funcionarios, especialmente los que teníamos un cierto poder económico, como éramos los inspectores de Hacienda, no podíamos aceptar ni pasteles. Aquello no pasaba nunca de la puerta de la Delegación de Hacienda".

Por tanto, insiste: "La respuesta es muy clara: no, no he recibido ningún regalo y no he oído a ninguno de mis compañeros de gabinete que los hubiesen recibido".

No obstante, como le recuerda Ferreras, el propio Sebastián se sorprendía, irónicamente hablando, de que fuesen él y Zapatero y yo los únicos que "en 40 años de democracia habían recibido regalos caros en España".

"Me extraña tanto que no me lo puedo creer. Me parece estadísticamente imposible. Por eso digo que hay es una enorme hipocresía. Porque aquí ha habido muchos presidentes del Gobierno, ha habido muchos ministros, muchos presidentes de comunidades autónomas, muchos alcaldes que han estado por aquí y que han recibido a mandatarios extranjeros", asegura el exministro socialista en Al Rojo Vivo.

"Si no se lo cree es que debe tener algún indicio, alguna prueba de que los demás ministros de los demás gabinetes sí hemos recibido regalos y si lo es es su convicción, lo que tienen que hacer es denunciarlo", responde Margallo, porque, "lo que no podemos es mezclar todos los asuntos".

Pero centrándose en el asunto que nos ocupa, Margallo señala que "en un país daltónico, en que los nuestros siempre tienen razón y los contrarios siempre carecen de ella, creo que estamos en una democracia plena, que hay un Estado de derecho, que hay una separación de poderes y que hay una independencia judicial. Y que se hace un flaco favor cuando se interpreta que todas las instituciones del Estado, la UCO, la UDEF, las Fiscalías, las Audiencias, los Tribunales, etc ., están obrando contrario a Derecho".

Margallo, sobre las joyas de Zapatero: "¿Cuándo se recibieron?"

Por tanto, asegura que el tema de las joyas de Zapatero, "es muy sencillo": "Han aparecido unas joyas de un valor estimado, por ahora, que es incalculable y lo que hay que preguntar es cuándo se recibieron estas joyas. Si las recibió cuando era presidente del Gobierno o cuando había dejado de serlo".

Y si es el primer caso, "que eso es lo que me pareció deducir de las alegaciones del ministro Sebastián, con el que, por cierto, me llevo muy bien", añade y confiesa Margallo, "es que era un regalo". Y si eso era así, "toda la legislación, desde la estructura de funcionarios, la ley del Buen Gobierno, la Ley de Transparencia, etcétera, exigen que eso se pase a Patrimonio", confirma.

De este modo, subraya el exministro popular que "si eso ha sido así, y parece que el ministro Sebastián lo sabía, puesto que él lo que hizo es dejarlo y no quedárselo, digamos que hay una acusación implícita de que la actuación de Zapatero no fue correcta".

No obstante, quiere advertir que en este caso "no hay prescripción civil que valga", es decir, "eso hay que entregarlo a Patrimonio", insiste. "Aquí no ha habido ninguna prescripción adquisitiva. Una cosa son las irregularidades en materia administrativa, fiscal o incluso penal, y otra cosa es que él pueda conservar unos bienes que no son suyos".

Y si los adquirió después de ser presidente del Gobierno, "puede ser un regalo o puede ser una retribución en especie por alguna actividad mercantil, que es lo que el propio presidente del Gobierno Zapatero declaró", explica Margallo, destacando que en ese caso, "tendrían que explicarnos cuál fue esa actividad o los trabajos que justifican una retribución de este tipo" y, además, "si eso ha tenido que ver con decisiones en la política, en la política exterior española que han condicionado el futuro de nuestras relaciones exteriores", concluye el exministro.

En el vídeo podemos ver su entrevista completa en Al Rojo Vivo. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido